Ario Gervasutti | attentato a giornalista del Gazzettino Ultime notizie Padova

Padova - attentato al giornalista Ario Gervasutti : 5 colpi di pistola contro l’abitazione : I colpi hanno raggiunto le finestre mentre in casa il giornalista dormiva con la moglie e i due figli. "Non ho idea di chi sia stato: non ho ricevuto minacce, ma non escludo che l’episodio sia legato alla mia attività professionale" ha riferito a caldo lo stesso giornalista. Solidarietà è stata espressa dal governatore Zaia , dal Ministro Salvini e dalla Presidenza del Senato.Continua a leggere