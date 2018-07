Arcobaleni in gabbia a Istanbul

huffingtonpost

(Di lunedì 16 luglio 2018) Il pride dic'è stato lo stesso, domenica 1 luglio, nonostante il divieto imposto il venerdì precedente. Anche quest'anno il divieto era aggravato dallo stato di emergenza dichiarato il 20 luglio 2016, 5 giorni dopo un presunto tentativo di colpo di stato, e da allora costantemente rinnovato di tre mesi in tre mesi.Il divieto non mi ha sorpreso proprio per via dello stato d'emergenza e poiché, dopo le recenti elezioni, Erdogan non voleva certo perdere l'occasione di mostrare i muscoli in una città simbolica come, che più di altre resiste al suo progetto politico autoritario e liberticida.Ancora più grave è la situazione ad Ankara dove, poiché è la capitale della Turchia, non solo il Pride, ma qualunque evento LGBTI è vietato, anche un film festival al chiuso!A Izmir – la terza città ...