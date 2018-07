Apples and Oranges | il “nuovo” video dei Pink Floyd

gqitalia

(Di lunedì 16 luglio 2018) Non è solo una rarità, ma una vera e propria chicca ilclip appena comparso sul canale YouTube dei. È infatti quello (finora inedito) diand, terzo singolo della band, girato nel 1967 in un mercato della frutta in Belgio. La band si trova infatti a suonare tra le cassette di legno, in un mood decisamente naif: la macchina da presa si sofferma più volte su dei giovanissimi Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason e David Gilmour. Quest’ultimo, all’epoca, era una new entry: aveva, infatti, appena sostituito Syd Barrett che aveva lasciato la band, proprio dopo aver scritto questo brano, il cui destino in classifica non è stato particolarmente fortunato. Questo nonostante lui l’avesse definita «una canzone serena, con qualcosa di natalizio». A quanto pare l’impressione del pubblico non fu la stessa, anche se non si può certo negare che ...