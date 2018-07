Antonella Mosetti | la foto con Silvio Berlusconi e gli insulti social

Antonella Mosetti CON BERLUSCONI/ Foto - il web contro i ritocchini : “Siete due mostri della natura!” : ANTONELLA MOSETTI in Sardegna in compagnia di Silvio BERLUSCONI: la Fotografia postata su Instagram infiamma la rete con i commenti, arriva la risposta dell’ex lolita “Vi denuncio!”.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Antonella Mosetti foto con Berlusconi piovono le critiche : Antonella Mosetti posta sul suo profilo Instagram una foto insieme a Silvio Berlusconi «Finalmente l’ho conosciuto» a Porto Rotondo. Ma l’effetto non è quello immaginato. i followers la inondano di critiche per il “ritocchino selvaggio”. Nella foto la Mosetti è poco riconoscibile: «Non so se è più rifatto lui o lei», commenta qualcuno, mentre qualcun altro esagera con un «Sei diventata un mostro». La Mosetti. però, ...

Antonella Mosetti furiosa : “Il tuo insulto è la mia forza” : Antonella Mosetti reagisce alle critiche e sbotta sui social Non c’è pace per Antonella Mosetti. L’ex ragazza di Non è la Rai continua ad essere bersagliata sui social. In queste ore la madre di Asia Nuccetelli è stata sommersa da una valanga di critiche sul web per il suo aspetto fisico e per dei presunti ritocchini. A scatenare gli haters della Mosetti è stata una foto pubblicata ieri accanto a Silvio Berlusconi. L’ex ...

Antonella Mosetti con Berlusconi/ Foto - i commenti della rete e la risposta dell’ex lolita : “Vi denuncio!” : Antonella Mosetti in Sardegna in compagnia di Silvio Berlusconi: la Fotografia postata su Instagram infiamma la rete con i commenti, arriva la risposta dell’ex lolita “Vi denuncio!”.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 11:01:00 GMT)