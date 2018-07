Antitrust sanziona FIGC per oltre 3 milioni di euro : Multa salata per la Federazione Italiana Giuoco Calcio , FIGC ,. Con provvedimento del 27 giugno 2018 l' Antitrust ha sanziona to la FIGC per oltre tre milioni di euro , per la violazione dell'art. 101 ...

Antitrust sanziona Eni Gas e Luce : multa di 1 - 8 milioni di euro per errori in bolletta : multa salata in arrivo per Eni gas e Luce. La societa' è accusata di non aver gestito correttamente le istanze dei clienti relative alla fatturazione dei consumi energetici. Sono stati molteplici i consumatori che avevano gia' segnalato il problema relativo ai maxi conguagli in bolletta e finalmente l'Antitrust ha preso posizione in merito alla vicenda che risale addirittura a maggio del 2016. L'autorita' ha confermato la ripetuta condotta non ...