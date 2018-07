Anticipazioni Temptation Island | Ida e Riccardo si sarebbero detti addio | gli indizi da IG

Temptation Island Anticipazioni 16 luglio : stasera un altro falò anticipato? : Cresce l’attesa per la seconda puntata di Temptation Island, in onda stasera su Canale 5: dopo il buon esordio della scorsa settimana, pari a circa 3.751.000 telespettatori con il 21,24% di share, il programma di Filippo Bisciglia è pronto ad occupare nuovamente il prime time del lunedì sera estivo. Oltre al già annunciato arrivo di Gemma Galgani e al secondo chiarimento tra gli (ormai) ex Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, il magazine ...

Temptation Island 2018 seconda puntata : Anticipazioni 16 luglio : Temptation Island 2018 seconda puntata. Torna stasera in tv lunedì 16 luglio 2018 la nuova edizione del docu-reality s Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA Temptation Island 2018 seconda puntata: anticipazioni 16 luglio Nella prima puntata abbiamo assistito a un vero e proprio colpo di scena: Oronzo e Valentina hanno abbandonato il gioco. Non era mai successo nel docu reality ...

Temptation Island | 16 luglio 2018 | Seconda puntata | Anticipazioni e diretta : Temptation Island, il docu-reality che racconta i rapporti di coppia, torna, stasera, lunedì 16 luglio 2018, in prima serata, su Canale 5, con il secondo appuntamento di questa nuova edizione. Come di consueto, Filippo Bisciglia avrà il delicato compito di raccontare le storie dei protagonisti.prosegui la letturaTemptation Island | 16 luglio 2018 | Seconda puntata | Anticipazioni e diretta pubblicato su TVBlog.it 16 luglio 2018 11:43.

Anticipazioni Temptation Island 2^ serata : il pianto disperato di Ida consolata da Gems : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con Temptation Island 2018, di cui questo lunedì 16 luglio andra' in onda la seconda serata di questa quinta edizione. Anche questa settimana non mancheranno i colpi di scena e diverse Anticipazioni su quello che vedremo in onda sono state svelate dal magazine di Uomini e donne ma anche da un video caricato sul sito web WittyTv.it, dove apprendiamo che ci sara' un nuovo confronto tra Oronzo e ...

