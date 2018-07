Andreas Muller torna single dopo 7 anni | Io e Mari ci siamo lasciati

Amici - Andreas Muller e l'addio alla fidanzata Maria Elena Gasparini : «Una storia durata sette anni...» : MILANO ? E? finita la storia fra il ballerino di ?Amici? Andreas Muller e la fidanzata Maria Elena Gasparini, anche lei ballerina, conosciuta prima della vittoria del talent...

Amici - Andreas Muller single : finita la storia con la fidanzata Maria Elena : "Io e Mari in questo momento ci siamo lasciati e i motivi sicuramente li conosciamo io e lei, perché chi giudica ed è arrivato ora, dimentica o non conosce la nostra storia portata avanti per 7 anni". Con queste parole Andreas Muller ha annunciato - senza fornire particolari dettagli - su Instagram la rottura con la fidanzata storica Maria Elena. Il ballerino di Amici ha spiegato di aver voluto "condividere questa cosa solo perché vorrei ...

Che cosa è successo ad Andreas Muller di Amici? : Che cosa è successo ad Andreas Muller? Se lo chiedono tutti i fan di Amici che stanno vivendo ore di apprensione dopo alcuni post del ballerino su Instagram. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando lo sportivo ha pubblicato foto e video sulle Instagram Stories in cui appariva su un letto d’ospedale, decisamente provato e stanco. Andreas ha raccontato di essersi recato al pronto soccorso dopo aver accusato forti dolori alla pancia, ...

Andreas Muller dopo il ricovero : le sue prime parole : Andreas Muller esce dall’ospedale: il ringraziamento ai fan Come molti sapranno, qualche giorno fa Andreas Muller è stato ricoverato in ospedale. Il motivo? In pratica il vincitore della sedicesima edizione del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha iniziato ad avvertire dei fortissimi dolori alla pancia con tanto di febbre molto alta. A quel punto ha provato a curarsi, senza particolare fortuna. Per tale ragione è poi ...

