“Andare oltre il Pd? Fuori non c' è niente”

Pietro Grasso : “Andare oltre LeU? Non ci capirebbero. Inizia il percorso costituente : in 2 fasi verso il partito” : “Oggi Inizia finalmente il percorso costituente che abbiamo deciso di intraprendere il 26 maggio scorso” all’assemblea di Liberi e Uguali (Leu). Così il presidente della lista elettorale di sinistra Pietro Grasso ha aperto a Roma i lavori del Comitato promotore nazionale per definizione del profilo politico in vista della trasformazione in partito. La prima fase sarà una discussione aperta sulle idee e sui temi, la seconda ...