Anche Wimbledon ha il suo… Mondiale! Bjorkman imita Neymar | la simulazione è troppo

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic è tornato ai vertici Anche senza la versione RoboNole - ma la finale con Kevin Anderson non è stata bellissima : Chiariamo subito il concetto: Novak Djokovic questo Slam se l’è meritato perché, pur essendo ancora parente piuttosto lontano del RoboNole che tutto spianava e tutti scotennava, ha fatto valere la propria forza nei momenti necessari del torneo. Non gli è servito dover dimostrare di esser più forte dell’intero pianeta; gli è bastato essere più pronto di sette giocatori, quelli che si è trovato di fronte fino alla finale, con Kevin ...

Wimbledon – Effetto Federer Anche sulla finale : Roger non c’è - crollano i prezzi dei biglietti : Roger Federer, favorito per la vittoria di Wimbledon, è stato eliminato ai quarti: i prezzi dei biglietti per la finale sono crollati Dopo 2 lunghe settimane di spettacolo, nel pomeriggio di oggi Wimbledon avrà la sua naturale conclusione. Dopo aver assistito ieri alla vittoria di Angelique Kerber nella finale femminile, quest’oggi sul centrale si sfideranno Novak Djokovic e Kevin Anderson per eleggere il campione maschile dei ...

Wimbledon – La sportività di Nadal dopo la vittoria : “perdere al 5° fa male - Anche Del Potro meritava di vincere” : dopo la maratona di quasi 5 ore, vinta contro Del Potro nei quarti di finale di Wimbledon, Rafa Nadal ha mostrato grande sportività parlando dell’avversario La sfida dei quarti di finale di Wimbledon, giocata nel pomeriggio di ieri fra Rafa Nadal e Juan Martin Del Potro è stata una delle partite più belle di sempre. Una battaglia durata quasi 5 ore, nelle quali Nadal è andato sotto di un set al terzo, salvo poi chiudere una pazzesca ...

Anche a Wimbledon occhi su Inghilterra-Croazia. Insulti a Djokovic per il tifo per i croati : A sostenere i ragazzi di Zlatko Dalic è Anche l'ex n.1 del mondo, il serbo Novak Djokovic , che oggi scende in campo contro Kei Nishikori . I suoi incoraggiamen ti però non sono piaciuti a Vladimir ...

Diretta / Wimbledon 2018 Nadal Vesely (6-3 6-3 6-4) streaming video e tv : Anche Rafa è ai quarti! : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Camila Giorgi batte la Makarova e vola ai quarti di finale per la prima volta in uno Slam, senza problemi Roger Federer e Rafa Nadal(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 19:28:00 GMT)

Wimbledon - Camila Giorgi fa fuori Anche Makarova e vola ai quarti : bene Ostapenko e Cibulkova - out Pliskova : Wimbledon, Camila Giorgi ancora una volta in palla, superato anche l’ostacolo Makarova adesso ai quarti potrebbe esserci Serena Williams Wimbledon, Camila Giorgi approda ai quarti di finale del torneo londinese. Questo pomeriggio, agli ottavi di finale, la tennista azzurra ha eliminato la collega Makarova con un 6-3 6-4 molto convincente. Il gioco della Giorgi sull’erba è parso ancora una volta solido, così come la tenuta ...

Wimbledon - finisce la favola di Fabbiano : contro Tsitsipas neAnche una chance : Wimbledon, Thomas Fabbiano eliminato dal torneo da Tsitsipas autore di una partita quasi perfetta Wimbledon, Tsitsipas supera Thomas Fabbiano mettendo fine alla favola londinese del tennista italiano. Un match senza storia, terminato 6-2 6-1 6-4, che però non potrà oscurare le ottime cose viste a Wimbledon per quanto concerne Fabbiano. La gara contro Wawrinka resterà una delle più belle della sua carriera, oggi poche chance contro ...

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi fin dove può arrivare? La caduta delle teste di serie le sorride Anche se… : Nella terza giornata di incontri a Wimbledon, la pioggia ha fatto visita sui campi di Church Road. Il darsi agonistico sull’erba più famosa del mondo del tennis è stato interrotto ma Camila Giorgi ha anticipato l’intervento di Giove Pluvio, concludendo la pratica “Madison Brengle” con relativa facilità: 6-4 6-4 in 1 ora e 19 minuti di partita. Qualificazione al terzo turno in tasca ed attesa per chi, tra la ceca Katerina ...

Wimbledon - Lorenzi out - ok Giorgi : tra i big avanza Anche Federer : Si ferma al secondo turno il torneo di Wimbledon per Paolo Lorenzi . L'azzurro è stato battuto in quattro set dal francese Gaël Monfils numero 44 del ranking mondiale, con il punteggio di 3-6, 6-...

Wimbledon - Lorenzi out - ok Giorgi. Avanza Anche Federer : Si ferma al secondo turno il torneo di Wimbledon per Paolo Lorenzi . L'azzurro è stato battuto in quattro set dal francese Gaël Monfils numero 44 del ranking mondiale, con il punteggio di 3-6, 6-...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone femminile (3 luglio). Escono subito Anche Maria Sharapova e Petra Kvitova : Continua la caduta di stelle del tabellone femminile a Wimbledon: dopo Elina Svitolina e Sloane Stephens, oggi Escono Maria Sharapova e Petra Kvitova. La russa perde il derby contro la qualificata Vitalia Diatchenko, mentre la ceca cede di schianto nel terzo set alla bielorussa Aliaksandra Sabalenka. Senza azzurre in campo, oggi gli occhi erano tutti per la campionessa uscente, l’iberica Garbine Muguruza, e la numero uno WTA, la romena ...

Wimbledon – Nadal sul velluto Anche su erba : Sela spazzato via all’esordio : Rafa Nadal esordisce a Wimbeldon con un successo convincente: il tennista spagnolo batte l’istraeliano Sela in 3 set Dopo aver vinto il Roland Garros da favorito, Rafa Nadal si presenta a Wimbledon da outsider di lusso. L’erba non è la sua superficie preferita, lo sanno tutti, e i movimenti sono meno ‘automatici’ di quelli sulla terra rossa ma il talento non scompare. Il maiorchino ne dà prova all’esordio sull’erba britannica, nel quale ...

Wimbledon - per Federer debutto positivo - Anche Seppi e Fabbiano ok : È iniziata in scioltezza la difesa di Roger Federer dell'ottavo titolo a Wimbledon. Sul campo centrale il campione svizzero ha battuto in tre set il serbo Dusan Lajovic: 6-1, 6-3, 6-4 on 1h e 19' di ...

Wimbledon - per Federer debutto positivo - Anche Seppi ok : È iniziata in scioltezza la difesa di Roger Federer dell'ottavo titolo a Wimbledon. Sul campo centrale il campione svizzero ha battuto in tre set il serbo Dusan Lajovic: 6-1, 6-3, 6-4 on 1h e 19' di ...