“Amore | sto tornando” L’ultimo sms alla ragazza Poi | ecco cosa è successo a Matteo

“Amore - ti ho ordinato la cena”. Un gesto carino - ma poi tra loro finisce malissimo. Ecco che è successo : Difficile credere che sia successo davvero e infatti anche lei, Kayla, protagonista di questa storia già diventata virale, stentava a farlo. Poi, dopo aver verificato che quello che era accaduto era vero, ha raccontato tutto su Twitter e il suo post è diventato virale. Voleva fare un gesto carino, dimostrare al suo fidanzato che era nei suoi pensieri, e invece si è ritrovata single: ha scoperto che lui la tradiva. Ma stavolta non ...

“Amore e Capoeira” : quanto conosci il testo della canzone? Scoprilo con il nostro quiz! : Il nuovo tormentone firmato Takagi & Ketra The post “Amore e Capoeira”: quanto conosci il testo della canzone? Scoprilo con il nostro quiz! appeared first on News Mtv Italia.

“Amore - presto! C’è uno scheletro in giardino”. La scoperta horror : Un pomeriggio sicuramente non banale quello vissuto da quest’uomo. Che mentre stava svolgendo dei lavoretti in giardino, scavando, si è accorta di una macabra presenza proprio pochi metri sotto il terreno che circondava la sua abitazione. Insospettito, ha continuato fino a riportare alla luce quello che si è rivelato uno scheletro umano. Scioccato, è così corso dalla moglie urlando e dimenandosi per metterla al corrente di quanto ...

Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri e Sean Kingston nel nuovo singolo “Amore e Capoeira” : Eccolo! The post Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri e Sean Kingston nel nuovo singolo “Amore e Capoeira” appeared first on News Mtv Italia.

Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri e Sean Kingston nel nuovo singolo “Amore e Capoeira” : In uscita l'1 giugno The post Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri e Sean Kingston nel nuovo singolo “Amore e Capoeira” appeared first on News Mtv Italia.