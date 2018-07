“Amore aiutami | non sto bene” Chiara | 24 anni | muore dopo la cena al ristorante

caffeinamagazine

: amore, aiutami ad uscire ????! - charlenewert : amore, aiutami ad uscire ????! - PauloFernandezS : ...aiutami Carlo, a scrivere un canto nuovo che racconti di te, di un bimbo circondato dall'amore di Dio... Brilla,… - Pier39952012 : @tettonavogliosa Ho i coglioni da svuotare amore.. Aiutami tu?????????? -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Una ragazza di soli 24piena di sogni, di speranze e di ambizioni. Molta in maniera assurda, al termine di una serata normalissima, come tante altre, e che però si è improvvisamente trasformata in tragedia, lasciando sotto choc i tantissimi conoscenti che le volevano bene e i parenti, disperati di fronte a un destino così inspiegabilmente crudele.Ribechini viveva a Navacchio di Casina, in provincia di Pisa, Toscana. Nella notte tra domenica e lunedì era andata afuori per trascorrere qualche ora di svago e risate in compagnia del fidanzato e di qualche amico. Ore che sono filate via veloci tra un boccone e una battuta, fino a quando non è arrivato il momento di pagare il conto e tornare a casa. A quel punto la giovane, alzandosi per uscire dal, ha iniziato a sentirsi poco bene e la situazione nel giro di pochissimo è precipitata. Una storia davvero ...