AMD | 4K nativo e 30 fps con la qualità dell' immagine di PS4? Serve una GPU da 7 | 4 TFLOPS

(Di lunedì 16 luglio 2018) Con l'avventoe console mid-gen si è inevitabilmente iniziato a parlare con una certa costanza dei 4K come obiettivo di parecchie produzioni. Sicuramente la prossima generazione porrà un focus ancora maggiore su questa risoluzione e sul suo raggiungimento effettivamente, spesso una chimera nonostante il lancio diPro e Xbox One X.Ma cosa è necessario per raggiungere i 4K nativi? A chiarirci le idee è Timothy Lottes di AMD, che ha discusso proprio di questo aspetto all'interno di un'intervista pubblicata nel numero di luglio di Edge e riportata da Gaming Bolt. Lottes ha dichiarato che per proporre i 4K nativi con 30 fps e unaall'altezza dei titoli visti suè necessaria una GPU da 7,4.Non c'è quindi da stupirsi se i 4,2diPro e anche i 6di Xbox One X necessitino di tecniche di upscaling e checkerboard per arrivare ai ...