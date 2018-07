Ambiente | i vincitori del concorso per le scuole “Immagini per la Terra”

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) Ventimila partecipanti, 800da tutta Italia, 185 studenti selezionati dalla giuria e 8 istituti, due per ogni ordine di scuola, da quella dell’infanzia alle secondarie di secondo grado, ai quali è stato assegnato un premio di 1.000 euro ciascuno da impiegare a sostegno di iniziative ambientali. Sono questi i numeri della 26a edizione delper la, l’iniziativa di educazione ambientale promossa da Green Cross Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. ENEA è partner di questa edizione, intitolata “Energia libera Tutti”, con la Campagna nazionale sull’efficienza energetica “Italia in classe A1” che promuove valori, comportamenti e stili di vita più sostenibili. Gli studenti hanno raccontato storie e presentato video, foto, disegni, progetti e articoli all’insegna dell’uso efficiente e consapevole ...