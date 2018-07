Ambiente | a Salina vietata la vendita di stoviglie monouso

meteoweb.eu

: Ambiente: a Salina vietata vendita stoviglie monouso | Siciliainformazioni - Sicinform : Ambiente: a Salina vietata vendita stoviglie monouso | Siciliainformazioni - CoG_it : Ti segnalo la possibilità di vincere uno dei 64 Cofanetti Boscolo Gift + 2 biglietti per visitare un Bene valorizza… - VisitCervia : L’estate mostra tutti i suoi colori nella salina di Cervia. Venite a godervi lo spettacolo ? Ph. Parcodellasalina… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Federalberghi Isole Minori della Sicilia plaude all’iniziativa del Sindaco di Malfa, Clara Rametta, che ha firmato un’ordinanza con la quale, a partire dal 15 luglio, nel Comune “saràlae l’utilizzo di; bicchieri, posate, piatti, cannucce e sacchetti. Queste, dovranno essere in materiale biodegradabile e compostabile“. “L’iniziativa del Sindaco – che segue quella già adottata dal Sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello che entra in vigore il 31 agosto – è in linea con quanto deciso dall’UE: entro il 2025 gli Stati membri dovranno raccogliere il 90% delle bottiglie di plasticaper bevande, per esempio con sistemi di cauzione-deposito. A questa prescrizione si aggiunge il divieto didi, cannucce, agitatori per bevande, bastoncini di cotone per le orecchie e bastoncini ...