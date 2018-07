eurogamer

: Amazon ha venduto copie pirata di Frostpunk, Surviving Mars e altri giochi? #Frostpunk - Eurogamer_it : Amazon ha venduto copie pirata di Frostpunk, Surviving Mars e altri giochi? #Frostpunk - TomsHWItalia : Questa Dyson è una delle aspirapolveri senza filo più potenti sul mercato. Venduto come prezzo di listino a 430 eur… - Calboni2 : @iMilanista @maicuntent si chiama affiliate marketing, quando voi cliccate prendete il suo cookie per 24 ore e qual… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Stando alle accuse mosse da alcuni utenti, sembra cheabbiadi alcuni, riporta Rockpapershotgun.Le accuse sono mosse adUSA, dove alcuni utenti, incuriositi dal prezzo particolarmente basso di alcuniPC in formato ditale, hanno deciso di vederci meglio per scoprire l'origine dell'offerta.Gli utenti in questione hanno dichiarato su ResetEra come i titoli in questione, venduti suUSA, fossero. In particolare qualcuno avrebbe inserito la versione GOG del gioco, priva di DRM, in un installer firmato digitalmente dall'azienda Ace Media Group LLC, mettendo poi il tutto in vendita su.Read more…