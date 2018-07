Altro giro altra corsa! Domani sera il martedì a tutta vita nel cuore di

Basket - Eurolega femminile 2019 : il sorteggio dei gironi. Schio trova Ekaterinburg - il Fenerbahce di Zandalasini e Sottana nell’Altro girone. Venezia-TTT Riga ai preliminari : Sono stati sorteggiati i gironi dell’Eurolega femminile 2018-2019, che partirà nel prossimo autunno. Una la rappresentante italiana certa, che poi è quella ormai storica: il Famila Schio campione d’Italia. Con parecchi elementi cambiati in quest’estate di mercato e Raffaella Masciadri alle porte della sua ultima stagione sportiva, il Famila affronterà il girone di Ekaterinburg, la formazione che ha vinto l’ultima edizione ...

Basket - Eurolega femminile 2018-19 : Schio sorteggiata con Ekaterinburg - il Fenerbahce di Zandalasini e Sottana nell’Altro girone. Venezia-TTT Riga nei preliminari : Sono stati sorteggiati i gironi dell’Eurolega femminile 2018-19, che partirà nel prossimo autunno. Una la rappresentante italiana certa, che poi è quella ormai storica: il Famila Schio campione d’Italia. Con parecchi elementi cambiati in quest’estate di mercato e Raffaella Masciadri alle porte della sua ultima stagione sportiva, il Famila affronterà il girone di Ekaterinburg, la formazione che ha vinto l’ultima edizione ...

Mercato NBA – LeBron James spiazza tutti - Altro che addio : giro di telefonate del Re - ecco cosa c’è sotto : LeBron James era dato come sicuro partente, ma un rumor di Mercato aprirebbe ad una clamorosa ipotesi: il Re sembra stia cercando di reclutare dei free agent per restare ai Cavs Dopo il clamoroso sweep nella finale NBA subito dagli Warriors, il destino di LeBron James sembrava segnato. I tifosi dei Cleveland Cavaliers si erano rassegnati: la squadra non è abbastanza forte per aiutare il ‘Re’ a conquistare l’anello, per questo ...

Giro d’Italia U23 2018 : Altro trionfo della Colombia! Alla Malga di Dimaro vince Rubio - Willims nuova maglia rosa : Sulle salite del Giro d’Italia U23 è ancora la Colombia a dettare legge. Nella quinta tappa, 127 km da Darfo Boario Terme Alla Malga di Dimaro, si impone Einer Augusto Rubio Reyes. Il corridore sudamericano ha fatto la differenza sulla salita finale, trovando la vittoria in solitaria davanti al britannico Stephen Williams, che diventa la nuova maglia rosa. Completa il podio di giornata il kazako Yuriy Natarov. Una frazione caratterizzata da ...

News Sportive 10/06/2018 – Nadal re di Francia - i risultati del Giro del Delfinato e tanto Altro : le notizie di oggi [GALLERY] : Il trionfo di Rafa Nadal nella finale del Roland Garros, la tappa conclusiva del Giro del Delfinato e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali notizie ...

Mondiali Russia 2018 : il girone B. Portogallo e Spagna di un Altro pianeta - Marocco e Iran vittime sacrificali? : Manca davvero pochissimo al via dei Mondiali 2018 di calcio in Russia e oggi andremo ad analizzare il gruppo B. Il sorteggio ha piazzato in questo girone tre squadre geograficamente vicine, ovvero Portogallo e Spagna, entrambe nella penisola iberica e il Marocco, sulla sponda opposta del Mediterraneo. A queste si aggiunge una squadra asiatica, l’Iran. Sulla carta non ci sarà storia per il passaggio del turno, visto che Spagna e Portogallo ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Avevamo pianificato tutto - è stato un rischio calcolato. Oggi un Altro tappone - non è ancora finita. Salbutamolo? Non ho mai sbagliato” : Ieri Chris Froome ha realizzato un’impresa leggendaria al Giro d’Italia 2018. Sul Colle delle Finestre, appena iniziato il tratto di sterrato, il britannico ha sferrato l’attacco, facendo il vuoto dietro di sé. Da quel momento è iniziata una cavalcata trionfale di 80 km che lo porterà a vincere in solitaria sul traguardo di Bardonecchia. Il capitano del Team Sky ha inflitto agli avversari distacchi di altri tempi, riuscendo a ribaltare la ...

Giro d'Italia : Altro numero di Yates! Vince a Osimo e resta in rosa : ancora Simon Yates a lasciare il sigillo - il secondo - su un Giro d'Italia sin qui magnifico. La maglia rosa si prende anche il traguardo di Osimo, dodicesima tappa del Giro d'Italia , 156 km, , con ...

Twitter - Altro giro di vite contro troll e disturbatori seriali : (Immagine: pixabay/geralt) La lotta di Twitter contro gli account molesti continua, a poco più di 12 anni dalla nascita. Ora la lente di ingrandimento si sposta su quegli account che disturbano le conversazioni, integrando nuovi indicatori comportamentali i quali, revisionati da persone e da script, possono salvaguardare la salute delle conversazioni e, di conseguenza, l’esperienza di ognuno sulla piattaforma di microblogging. Tra i segnali ...

Bari - sul lungomare l'ultimo giro della ruota panoramica : sarà smontata e trasferita Altrove : La ruota panoramica ha iniziato a girare sul lungomare barese nel giorno di San Nicola, il 6 dicembre scorso, e termina il 13 maggio, con la conclusione delle iniziative dell'altra festa della sagra ...

Giro d'Italia 2018 tappa 8 - oggi Altro arrivo in salita : percorso - favoriti - diretta TV e streaming : Secondo arrivo in salita del Giro d'Italia 2018, alla vigilia del Gran Sasso: possibilità per la fuga? Dopo la tappa di trasferimento di ieri conclusasi con la volata vincente di Sam Bennett, il Giro ...

Chiama l’ospedale - ma viene presa in giro. Ne chiama un Altro : quello che trovano i medici è da incubo : “Sì, sì, prima o poi, un giorno, lei morirà, come tutti”. Stava male e per questa aveva chiamato il pronto intervento, ma Naomi Musenga, una ragazza di 22 anni di Strasburgo, non è stata creduta, anzi sbeffeggiata, dal servizio telefonico del pronto soccorso, che ha rifiutato di inviare un’ambulanza alle sue disperate richieste e adesso lei è morta. i fatti si sono svolti il 29 dicembre del 2017, quando la ragazza ha ...

Giro d’Italia 2018 - quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa : Altro finale da classica. Uomini di classifica all’erta : Seconda tappa siciliana per il Giro d’Italia 2018: tempo di quinta frazione per la Corsa Rosa che riparte con l’Agrigento-Santa Ninfa, di 153 chilometri. Altimetria molto simile a quella vista nella giornata di ieri con l’arrivo in quel di CaltaGirone: non ci sarà un metro di pianura, neanche un attimo per respirare. Annunciati protagonisti ancora una volta gli Uomini di classifica. Percorso I primi 60 chilometri non concedono ...