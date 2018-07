quattroruote

: L'#Alpine A110 festeggia il ritorno alle competizioni con una livrea firmata da #GarageItaliaCustoms… - quattroruote : L'#Alpine A110 festeggia il ritorno alle competizioni con una livrea firmata da #GarageItaliaCustoms… - dinoadduci : Alpine A110 - La nuova GT4 con la livrea di Garage Italia Customs - piemonteterra : RT @blogincampo: Le motivazioni del ritorno del #lupo? Principalmente lo spopolamento delle zone #rurali, in primis delle vallate alpine, e… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) La Alpine ehanno collaborato per celebrare il ritorno alle competizioni della A110. In occasione del debutto dellaA110 GT4 da 340 CV del Team CMR nel campionato francese FSSA GT4 France, che coincide con i festeggiamenti del 14 luglio per la presa della Bastiglia, è stata infatti realizzata unacommemorativa ispirata alla bandiera francese.Debutto a Digione per "La Marianne". LaAlpine è gestita dal team diretto da Gregory Driot ed è stata presentata nella sua inedita colorazione sul circuito di Digione. I due esemplari della coupé a motore centrale sono affidati ai piloti francesi Pierre Alexandre Jean e Stéphane Tribaudini e la loro specialepatriottica è già stata soprannominata "La Marianne, come la protagonista del dipinto La Liberté guidant le peuple.