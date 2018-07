ALMA | sono 62 i neo diplomati di Cucina Italiana Tra loro anche un torinese

Thailandia - ai ragazzi sono stati somministrati cALMAnti per facilitare l'uscita dalla grotta : ... da questa incredibile storia di forza di volontà e cooperazione esce vincitrice tutta la Thailandia: per giorni il mondo si intenerito vedendo la compostezza e la tenacia con cui il Paese ha ...

L'olio di pALMA minaccia le foreste - ma le alternative sono peggiori : Le coltivazioni di olio di palma mettono a rischio più di 190 specie, ma sostituirle provocherebbe più consumo di suolo e la distruzione di altri habitat

L’olio di pALMA minaccia le foreste - ma le alternative sono peggiori : (foto: Januar/Getty Images) Boicottare prodotti con olio di palma come biscotti o cosmetici non solo non basta a salvare gli orangutan e le tigri del Sud-est asiatico, ma potrebbe non servire proprio in prospettiva globale. Secondo l’ultimo report dell’International Union for the Conservation of Nature (Iucn), la distruzione della foresta pluviale per ricavare spazio per le piantagioni di olio di palma minaccia più di 190 specie in Indonesia e ...

E adesso sono… “Razzi vostri” - l’ex senatore sbarca sul Nove con Saverio Raimondo per l’ALMAnacco del giorno : Arriva sul Nove di Discovery Italia l’appuntamento quotidiano con protagonista l’ex senatore della Repubblica Antonio Razzi, affiancato da uno spin doctor d’eccezione, Saverio Raimondo: “Razzi vostri” (produzione Videa per Discovery Italia), in prima tv dal 25 giugno, dal lunedì al venerdì alle ore 21:20. Ultimo baluardo dei sacri valori nazionalpopolari, ex deputato e poi senatore, più per necessità che per vocazione, Antonio Razzi ci porterà a ...

Diego Dalla PALMA : "I bulli sono degli assassini" : Roma, , askanews, - Diego Dalla Palma, tra i più grandi esperti di bellezza e di stile mondiali, condanna i gesti di bullismo. Lo fa in questa intervista ad askanews in cui presenta il suo blog ...

Cosa sono i probiotici - fanno dimagrire e cALMAno l’ansia : Riattivano il metabolismo, aiutano a perdere peso e calmano l’ansia: stiamo parlando dei probiotici. Si tratta di organismi vivi che apportano molti benefici per la salute. Quando vengono assunti l’intestino viene colonizzato da milioni di batteri benefici che riequilibrano la flora intestinale, fondamentale per il benessere del nostro corpo. I più famosi sono i bifido-batteri e i lactobacilli, presenti nello yogurt, nei crauti, nel ...

MARCELLO FONTE - PALMA D'ORO PER DOGMAN/ Miglior attore protagonista : “Sono cresciuto tra la spazzatura” : MARCELLO FONTE si è aggiudicato la PALMA D'ORO come Migliore attore al Festival di Cannes grazie al suo ruolo nel film 'DOGMAN' di Matteo Garrone. Le dichiarazioni dopo la vittoria.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:00:00 GMT)

L’albero degli zoccoli - Ermanno Olmi/ PALMA d’oro a Cannes : trama e colonna sonora raccontata dal regista : L’albero degli zoccoli, Ermanno Olmi: Il Film Palma d’oro a Cannes, ecco la sua trama e colonna sonora raccontata direttamente dal regista tramite una nota del CD.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:50:00 GMT)