Allerta Meteo “gialla” in Liguria | temporali in arrivo | ecco il bollettino e le previsioni

Allerta Meteo Ravenna : criticità per temporali fino alla mezzanotte : E’ in vigore fino alla mezzanotte di domani, lunedì 16, nel territorio del Comune di Ravenna, l’Allerta Meteo numero 69, per criticità idrogeologica per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’Allerta è gialla. L’Allerta completa si può consultare sul portale Allerta Meteo Emilia Romagna ( https://AllertaMeteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e anche attraverso twitter ...

Forti temporali in arrivo : oggi è Allerta Meteo in nove regioni : Una rapida ma intensa depressione in arrivo dall’Europa occidentale tenderà nelle prossime ore a raggiungere le regioni centro-settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni temporalesche, anche intense...

Maltempo - Allerta Meteo : piogge e forti temporali in arrivo al centro-nord : Una rapida ma intensa depressione in arrivo dall'Europa occidentale tenderà nelle prossime ore a raggiungere le regioni centro-settentrionali dell'Italia, apportando precipitazioni temporalesche, anche intense

Maltempo - Allerta Meteo : piogge e forti temporali in arrivo al centro-nord : Una rapida ma intensa depressione in arrivo dall'Europa occidentale raggiungerà nelle prossime ore le regioni centro-settentrionali dell`Italia, apportando precipitazioni temporalesche, anche intense, ...

Maltempo - Allerta Meteo : piogge e temporali in arrivo al centro-nord : Una rapida ma intensa depressione in arrivo dall'Europa occidentale raggiungerà nelle prossime ore le regioni centro-settentrionali dell`Italia, apportando precipitazioni temporalesche, anche intense, ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo al Centro/Nord : “piogge e temporali” : Allerta Meteo – Una rapida ma intensa depressione in arrivo dall’Europa occidentale tenderà nelle prossime ore a raggiungere le regioni Centro-settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni temporalesche, anche intense, dapprima al Nord e poi in estensione, domani pomeriggio, al Centro, con rinforzo dei venti occidentali e un generale calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Maltempo - Allerta Meteo : piogge e temporali in arrivo al centro-nord : Una rapida ma intensa depressione in arrivo dall'Europa occidentale raggiungerà nelle prossime ore le regioni centro-settentrionali dell`Italia, apportando precipitazioni temporalesche, anche intense

Allerta Meteo - allarme ESTOFEX per il Nord : “si formeranno grandi supercelle - non si può escludere un grandissimo evento” : E’ Allerta Meteo per il forte maltempo in arrivo nelle prossime ore al Nord. Anche l’autorevole ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) lancia un avviso importante, di livello “2” per il Nord/Ovest dov’è alto il rischio di fenomeni estremi. Gli esperti ESTOFEX spiegano che saranno proprio i contrasti termici tra il caldo persistente nell’Europa sud/occidentale, e l’aria più fresca e perturbata in ...

Allerta Meteo Piemonte : temporali - vento forte e grandine in arrivo : “Dal pomeriggio odierno rovesci a carattere temporalesco interesseranno le zone alpine e le pianure adiacenti, per poi estendersi a gran parte della regione nella giornata di domani quando saranno attesi episodi anche intensi. Raffiche di vento e grandine potranno essere associati agli episodi temporaleschi più intensi“: lo prevede il bollettino di Arpa Piemonte, che ha emesso una Allerta gialla “per possibili locali ...

Allerta Meteo Milano : attivato il COC e il monitoraggio dei livelli idrometrici di Seveso e Lambro : Il passaggio di una perturbazione determinerà forti temporali con vento e grandine nell’area di Milano, in particolare tra le 22 di stasera e le 6 di domani mattina e tra le 15 e le ore 21 di domani. Il centro Meteo regionale ha emesso un’Allerta codice giallo (rischio moderato), ed il Comune ha disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano ...

Allerta Meteo Toscana - criticità “gialla” : in arrivo rovesci - temporali e calo termico : rovesci, temporali e conseguente calo termico interesseranno anche la Toscana tra la seconda parte di domani, lunedì, e le prime ore di martedì. La Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo su tutte le province della regione a partire dalle ore 15 fino alla mezzanotte di domani, lunedì 16 luglio Oggi pomeriggio possibili isolati temporali in Appennino; grandinate e colpi di vento solo ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temporali “di forte intensità” in arrivo - criticità “gialla” : “Per la giornata di lunedì 16 luglio si prevedono condizioni di tempo generalmente perturbato. Un primo impulso di tipo temporalesco interesserà, nelle prime ore del mattino, le aree di pianura da ovest verso est. Un secondo impulso è previsto a partire dalla tarda mattinata, interessando il settore occidentale e in spostamento verso est, lasciando poi il nostro territorio a fine giornata. Gli eventi temporaleschi potranno assumere ...

Meteo - Allerta caldo in Sardegna e Sicilia : domenica previsti 40 gradi : Decine di chiamate al 118 per malori: la colonnina del mercurio è salita ovunque sopra i 30 gradi, raggiungendo anche i 40 gradi a Palermo, dove, insieme a Cagliari, si sono registrati i maggiori disagi, per la popolazione. Protezione civile: "Evitare alcolici e caffeina".Continua a leggere