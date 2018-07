Allarme della UE | abbiamo già degradato il 75% del suolo terrestre

Allerta Caldo - Ministero della Salute : domenica Allarme “arancione” in 7 città [ELENCO] : E’ attesa nel weekend la prima, vera ondata di Caldo estivo: nel fine settimana le temperature supereranno i 35 °C in molte zone d’Italia, e il bollettino di sorveglianza sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala per domani un bollino “arancione” in quattro città (Frosinone, Palermo, Perugia e Roma), che diventano sette domenica (esclusa Palermo, ma si aggiungono Cagliari, Campobasso, Firenze e Latina). Il ...

Allarme della Corte dei Conti : la popolazione invecchia - serve calo del debito : ROMA - 'E' necessario affrettarsi a ridurre e in prospettiva a rimuovere, l'inevitabile pressione che un elevato debito pubblico pone sui tassi di interesse e sulla complessiva stabilità finanziaria ...

“Non mangiatele”. L’Allarme del ministero della Salute : ritirate dal mercato : Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di mix di quattro verdure surgelate a marchio ”Pinguin” per la presenza di Listeria monocyotgenes nel mais congelato contenuto nel prodotto. Secondo quanto riportato dal sito ”Il fatto alimentare” se confezioni interessate sono vendute in formato da 2 chili e mezzo, con il numero di lotto W171583 8G e scadenza 06/07/2019. Il mix di verdure è stato ...

Allarme del Garante della Privacy : in Italia centinaia di attacchi informatici al giorno : ... a seguito di un eccesso di dettagli riscontrato in relazione ad alcuni fatti di cronaca". Soro sottolinea anche come "nella società disintermediata ciascuno diviene al tempo stesso fruitore e ...

Allarme Listeria. Ministero della Salute ritira Pecorino Toscano DOP Stagionato : Il formaggio in questione è del marchio Pascoli Italiani ed è stato prodotto da Rocca Toscana Formaggi s.r.l. Un altro richiamo dopo quello dei minestroni della Findus. Il rischio è sempre legato alla possibile presenza del batterio responsabile della malattia listeriosi.Continua a leggere

Morbillo - Ministero della Salute : nessun Allarme dall’Italia al Regno Unito : Il Ministero della Salute, attraverso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rende note le informazioni scambiate sui casi di Morbillo nell’ultimo semestre tra il nostro Paese ed il Regno Unito (UK), per mezzo del sistema internazionale Early Warning and Response System (EWRS). nessuna delle segnalazioni registrate fa presagire situazioni di allarme per casi di Morbillo provenienti dall’Italia. La sorveglianza è molto attiva e ...

Allarme listeria nel vitello tonnato/ Ministero della Salute ritira lotto de Il Ceppo : pericolo gravidanza : Allarme listeria nel vitello tonnato: il Ministero della Salute ritira un lotto de "Il Ceppo", i rischi maggiori sono per le donne in gravidanza ma non solo. Quali sono i pericoli?(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:52:00 GMT)

Casa della Salute - psichiatra della Usl aggredito da un paziente : l'Allarme di Desideri : Arezzo, 2 luglio 2018 - Lo hanno aggredito alla Casa della Salute: è il singolare episodio avvenuto poco prima delle 13 a Pieve Santo Stefano. Nel mirino un medico psichiatra di 39 anni, mestiere ...

Quirinale e Conte in Allarme : «A rischio la tenuta della Ue» : Massima allerta al Quirinale e a palazzo Chigi. L'eventuale caduta di Angela Merkel allarma il presidente Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte che, riferiscono fonti accreditate, 'segue la ...

Pensioni - quota 100 peggio della riforma Fornero? Cgil lancia l'Allarme : In una nota diffusa nelle ultime ore, Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, ha espresso tutti i dubbi del sindacato in merito alla riforma previdenziale prevista dal nuovo governo, ...

Pavia - Allarme pulci all'università : sotto accusa i gatti della colonia felina : Cortili e corridoi di vari dipartimenti infestati. L'invasione è iniziata il 12 giugno a Scienze Politiche, vari locali chiusi per le bonifiche

Allarme Confindustria - PIL 2018 sarà peggio della attese : Teleborsa, - Quest'anno la crescita sarà peggiore del previsto. A lanciare l'Allarme è il Centro studi di Confindustria , CSC, che prevede un rallentamento dell'economia italiana nel 2018-2019 "anticipato e più ampio" rispetto alle stime di dicembre 2017. Il PIL è previsto "quest'anno all'1,3% " e decelera ulteriormente "all'1,1% nel 2019 , dal +1,2%, . Le ...

L'Allarme dell'Ong : 'La Germania blocca l'accordo sui profughi della Lifeline' : A bloccare l'accordo per la ricollocazione dei migranti della nave Lifeline sarebbe il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, che ha impedito finora alla Germania di partecipare all'intesa e ...