“Alla finale dei Mondiali con l’aereo di Stato” Salvini | è polemica

: Complimenti alla Francia per la vittoria e alla Croazia per il gran Mondiale che ha giocato. ?? Una bellissima final… - Totti : Complimenti alla Francia per la vittoria e alla Croazia per il gran Mondiale che ha giocato. ?? Una bellissima final… - marcodimaio : A che titolo e per quali questioni di sicurezza nazionale il ministro #Salvini era in Russia alla finale del mondia… - francescacheeks : Grazie a Forte dei Marmi e alla meravigliosa Villa Bertelli ??! Oggi pausa per finale dei mondiali (??) e domani si t… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Insomma, la versione ‘gufo’ di Matteonon funziona. O, almeno, si è inceppata. È da giorni che il ministro dell’Interno dava notizia a tutti della sua preferenza per la Croazia campione del mondo. E, con lui, tutti iboys a sottolineare che ‘buuu’ la Francia perché Macron non si prende i migranti e, peggio ancora, perché la Nazionale d’Oltralpe “ha troppi neri”. Sì, si è letto anche questo rimarcando il carattere “autoctono” della rivale adriatica. Come se non ci fosse un pallone da tirare in porta come principale regola del calcio. Il matchsi è concluso come tutto il mondo sa, ma sul ‘campo’ restano polemiche. Tante polemiche. Chenon vedesse l’ora di tornare a Mosca con le insegne da ministro della Sicurezza è comprensibile. Ma è il ‘come’ che ha ...