Al via il vertice Trump-Putin | «Il mondo ci vuole vedere d’accordo»

Helsinki - via al vertice Trump-Putin : «É il momento di parlarci sul serio» Donald : «Inizio molto buono» : Dalla sua entrata in carica, ne sono stati vittima quasi tutti i potenti del mondo: dalla Regina Elisabetta a Papa Francesco alla cancelliera Angela Merkel. Intanto centinaia di manifestanti stanno ...

Trump e Putin si stringono la mano. Al via il vertice di Helsinki. «Il mondo ci sta osservando» : «Il mondo ci sta osservando», ha detto Donald Trump nell'incontro iniziato a Helsinki con il leader russo Vladimir Putin. «Non siamo andati molto d'accordo negli...

Trump in Gb : via al vertice con parata militare Usa-Gb : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Al via a Bruxelles il vertice sui migranti | LiveFonti Ue : fuori da Schengen chi non è solidale : Al consiglio Ue si cercherà un'intesa a 28 sul principio di responsabilità condivisa per lo sbarco dei migranti come richiesto dall'Italia, e un accordo sui movimenti secondari come vuole la Germania

Vertice Nato - Trump invia lettera di monito agli alleati : Il prossimo Vertice di Bruxelles ribadirà in modo chiaro la Dottrina Trump in politica estera. Trump è perfettamente consapevole che la Nato non avrebbe una forza militare credibile senza gli USA. ...

Al via il vertice Ue sui migranti. Conte : "Solidarietà con i fatti" : Un incontro "spartiacque" prende il via oggi a Bruxelles. A definirlo così è il premier italiano Giuseppe Conte che è arrivato nella capitale belga per partecipare al Consiglio europeo che vede al centro la questione dell'immigrazione. "L'Italia non ha bisogno di attestati ma di fatti concreti", ha detto il presidente del Consiglio italiano, "Da questo punto di vista questo incontro sarà uno sparti acque e sono pronto a tutte le conseguenze. Ho ...

Al via il vertice europeo. Questione migranti in primo piano : All 'ordine del giorno figurano infatti migrazione , sicurezza , difesa , Brexit e, ovviamente, economia e finanza . Ma sarà soprattutto il tema dei migranti a tenere banco dopo il caso della nave ...

Migranti - vertice Ue al via a Bruxelles. Conte : Superare regolamento di Dublino : Ed è, ha sottolineato, "una proposta che mira a Superare completamente il regolamento di Dublino sulla politica comune europea dell'asilo". "Riteniamo che quel regolamento sia basato su una logica ...