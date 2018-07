Al via il Taormina Film Fest 2018 targato VideoBank

A Catania e Taormina in scena Tosca - Aida e La Tra via ta : Torna la grande opera con la seconda edizione del Mythos Opera Festival Sarà ancora una volta la grande opera la

Al via - a Taormina - il Sesto Senso Opera Festival. Presentato il programma : Presentato ufficialmente la prima edizione del Sesto Senso Opera Festival, prodotto ed organizzato da Orangeblu, in programma al Teatro Antico di Taormina

Ful via Toscano al fianco di Cilona : 'Ecco il progetto cultura per Taormina - un Museo sul Grand Tour' : ... se poi esso costituisce un valore aggiunto alla economia è bene ed è corretto, se però l'economia non è un fine ma uno strumento i cui benefici ricadano, poi, sempre sulla città. Fine primario è ...

Al via “Cibo Nostrum” - grande festa della cucina a Taormina : È partito il conto alla rovescia per la settima edizione di ‘Cibo nostrum‘, la ‘grande festa della cucina italiana’ che domenica 20 maggio, in Sicilia, prenderà il via da Zafferana Etnea e che per tre giorni, fino a martedì 22 maggio, sarà un vero tripudio all’insegna della cucina di altissima qualità. A garantirlo non è solo un programma ricchissimo di appuntamenti, ma anche i suoi protagonisti: prima fra tutte la ...