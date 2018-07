Al sottosegretario Vacca le deleghe per tutela beni colpiti da Sisma | digitalizzazione e

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 luglio 2018) Roma -per la ricostruzione e ladel patrimonio culturale e del paesaggiodal terremoto, per ladel patrimonio culturale, nonché per questioni legate al diritto d'autore e alla Siae: sono quelle che il ministro per ie le attività culturali Alberto Bonisoli ha affidato alGianluca(M5s)., uno degli otto deputati eletti in Abruzzo con il Movimento 5 Stelle alle consultazioni del 4 marzo scorso, è l'unico rappresentante abruzzese nel Governo. Nella precedente legislatura, già deputato per i Cinquestelle, è stato nella VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione. Il 9 luglio scorso, in occasione della presentazione di una rassegna in programma alle Terme di Diocleziano a Roma,ha ricordato come ladel patrimonio culturale sia "obiettivo strategico del ...