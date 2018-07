Al Porto della Maremma la Finale Nazionale del Premio Donida Junior

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : i risultati della prima giornata. Volano Germania e Portogallo : Si completa e va in archivio la prima giornata degli Europei di Hockey su pista: si registrano le vittorie di Svizzera e Portogallo nel Girone A, dove riposa la Francia, mentre nel Girone B, oltre al successo della Spagna di ieri e dell’Italia, oggi la Germania supera l’Olanda. Girone A risultati prima giornata Svizzera-Austria 5-1 Andorra-Portogallo 0-11 Riposa: Francia Classifica dopo la prima giornata Portogallo e Svizzera 3; ...

Portogallo - Sport TV si aggiudica i diritti di trasmissione della Serie A : L'emittente televisiva Sport TV si è aggiudicata i diritti del massimo campionato italiano. Notizia rivelata il giorno del passaggio di Ronaldo alla Juventus. L'articolo Portogallo, Sport TV si aggiudica i diritti di trasmissione della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Marina Militare : Palombari a supPorto della ricerca archeologica subacquea al largo di Capo Noli (SV) : Dal 15 al 25 luglio, i Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (G.O.S.) della Marina Militare, con il supporto di Nave Anteo, effettueranno immersioni sul sito di Capo Noli (SV), durante le quali verranno svolte attività di ricerca archeologica subacquea, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria, rivolte allo studio del sito archeologico della zona e alla valorizzazione della Città di ...

Migranti - polizia e Capitaneria di Porto a bordo della nave Diciotti : Migranti, polizia e Capitaneria di porto a bordo della nave Diciotti Migranti, polizia e Capitaneria di porto a bordo della nave Diciotti Continua a leggere L'articolo Migranti, polizia e Capitaneria di porto a bordo della nave Diciotti proviene da NewsGo.

Quando arriva Cristiano Ronaldo a Torino e in quale aeroPorto? La data della presentazione allo Juventus Stadium : Tutto pronto per l’approdo di Cristiano Ronaldo in casa juventina. Se ormai è stato ufficializzato il Colpo del Secolo per la società bianconera, campionessa d’Italia in carica, c’è solo da attendere l’arrivo nel Bel Paese del più forte giocatore del pianeta. Come è ben risaputo il portoghese al momento sta trascorrendo le meritate vacanze post Mondiale in terra greca, dove due giorni fa è stato raggiunto da Andrea ...

Trapani : tutto pronto per l'arrivo in Porto della Diciotti con i 67 migranti a bordo : tutto pronto, a Trapani, al molo Ronciglio, per accogliere nave 'Diciotti' della Guardia costiera con 67 migranti trasbordati domenica dal mercantile italiano Vos Thalassa . Approdo programmato alle 8,...

Trapani : tutto pronto per l'arrivo in Porto della Diciotti con i 67 migranti a bordo : tutto pronto, a Trapani, al molo Ronciglio, per accogliere nave 'Diciotti' della Guardia costiera con 67 migranti trasbordati domenica dal mercantile italiano Vos Thalassa. Approdo programmato alle 8, ma destinato a subire uno slittamento - probabilmente alle 10 - per consentire alle forze dell'ordine salite ieri a bordo di mettere insieme gli elementi e le testimonianze raccolte durante le operazioni di identificazione dei ...

PassaPorto apolide multiculturale alla Festa della Cittadinanza : ... ideata da Alessandro Garzella e Satyamo Hernandez, è realizzata in relazione al bando nazionale Migrarti, promosso dal MIBACT: una intera giornata di performance itineranti, concerti, spettacoli, ...

Migranti - i 67 della Diciotti in attesa di un Porto. Protesta dei salvagente : "Stop ai naufragi di Stato" : La decisione probabilmente dopo il vertice con Salvini sulle modalità operative dei soccorsi. Di Maio: "Impensabile non far attraccare una nave italiana in un porto italiano". Gli attivisti di Restiamoumani incatenati davavnti al ministero dei Trasporti

Migranti - ancora senza un Porto i 67 della Diciotti. Toninelli ricuce 'Salvini non sapeva' : ROMA - I 'facinorosi', come li ha definiti il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, sarebbero in tutto due: un ghanese e un sudanese. Sarebbero stati individuati dagli ufficiali della Guardia ...

TrasPorto ferroviario lombardo si divide in due : fine della co-gestione in Trenord : Teleborsa, - Il Trasporto ferroviario regionale in Lombardia si divide in due , mettendo fine alla lunga collaborazione fra FNM , società partecipata dalla Regione, e Trenitalia , società del gruppo ...

