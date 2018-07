Airbus | a Farnborough conferma ordini e sigla lettera intenti

sportfair

(Di lunedì 16 luglio 2018) Roma, 16 lug. (AdnKronos) –di importantidi lettere dipermattinata del primo giorno delInternational Airshow. Il gruppo aeronautico europeo hato un accordoto nei primi mesi del 2018 con Sichuan Airlines per 10A350 XWB. Il vettore, che ha la propria sede nella città di Chengdu, nella Cina sud-occidentale, ha scelto l’A350 XWB quale nuovo aeromobile per la propria flotta. Il vettore ha inoltre preso in leasing quattro A350 XWB, il primo dei quali sarà consegnato entro quest’anno. Gli ultimi A350 XWB introdotti, che costituiscono un importante complemento della flottadi Sichuan Airlines, saranno utilizzati sulle rotte internazionali non-stop di lungo raggio, come, ad esempio, quelle da Chengdu verso il Nord America e l’Europa. Inoltre, Starlux Airlines, il vettore di Taiwan, ...