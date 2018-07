Aeroporti : Sacbo - a Bergamo in primo semestre 6 - 1 mln passeggeri (+5 - 7%) : Milano, 16 lug. (AdnKronos) – passeggeri in crescita nel primo semestre del 2018 all’aeroporto di Milano-Bergamo. Lo comunica Sacbo, precisando che lo scalo di Orio al Serio “registra un incremento del 5,7% del movimento passeggeri nel primo semestre 2018, con un totale di 6 milioni 157mila persone in transito”. Un dato, sottolinea la società, che gli “permette di consolidare la terza posizione nella classifica ...