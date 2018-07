Aerin Lauder | la storia di una business woman di successo

vanityfair

(Di lunedì 16 luglio 2018) 48 anni, newyorkese doc, classe e determinazione da vendere: ecco a voidi, oltre che nipote di Estée, altra donna dalla volontà di ferro e fondatrice dell’omonima azienda di cosmetica, oggi diventata un brand potentissimo a livello mondiale. Cresciuta con un modello familiare e femminile di enorme ispirazione – quando sua nonna ha lanciato la società correva l’anno 1946 -,è entrata nell’azienda di famiglia mentre studiava alla University of Pennsylvania, mostrando subito una spiccata attitudine per gli affari. Dopo aver lavorato sodo per guadagnarsi un’ottima reputazione, nel 2012 ha deciso di lanciare un marchio di bellezza e lifestyle che porta il suo nome,. Dai profumi agli oggetti per la casa, dai capi di abbigliamento alle borse, ogni pezzo nasce da una sua idea. Ecco che cosa ci ha raccontato ...