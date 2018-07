Adr | in 1° semestre 23 mln passeggeri +3 | 9% | giugno record a Fiumicino 2

Adr : in 1° semestre 23 mln passeggeri +3 - 9% - giugno record a Fiumicino : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Cresce il traffico negli aeroporti romani e, in particolare, a Fiumicino che a giugno mette a segno un nuovo record con il 43esimo mese di incremento consecutivo per il lungo raggio. Nel primo semestre del 2018, secondo fonti delle compagnie aeree, sono circa 23 milioni i passeggeri transitati nel sistema aeroportuale romano, registrando un aumento del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2017. Nel solo ...