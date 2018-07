Adr | con Fiumicino Roma gateway europeo per la Cina 2

Adr : con Fiumicino Roma gateway europeo per la Cina : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Avviare una strategia unitaria per potenziare ulteriormente le opportunità di sviluppo economico e di traffico da e per la Cina, attraverso Roma e il principale aeroporto italiano. E’ questo l’obiettivo sul quale concordano le maggiori realtà industriali e istituzionali coinvolte negli scambi tra i due Paesi (Adr, vettori cinesi pubblici e privati, tour operator, fornitori di servizi digitali), ...

“Tappami” con la mAdre di Elena Aubry : "Chiudiamo le buche segnalate dai romani" : Non si ferma la forza travolgente partita per iniziativa della mamma di Elena Aubry, morta in sella della sua moto mentre percorreva la dissestata via Ostiense. Graziella Viviano, aveva lanciato qualche giorno fa l’iniziativa di colorare con la vernice spray fosforescente buche, dossi, e disastri vari delle strade di Roma, in modo da renderli visibili, di giorno e di notte, e quindi più facilmente evitabili. così da salvare ...

PAdre e figlio beccati sull'A1 con mezzo milione di euro : denunciati : Arezzo, 16 luglio 2018 - La Polizia Stradale di Arezzo ha denunciato due uomini, Padre e figlio di 51 e 26 anni originari di Torre Annunziata , Na, , che a bordo di una Bmw con targa croata stavano ...

Scontro in A1 - distrutta famiglia di Rossano : morti pAdre - mAdre e bimbo di cinque mesi : ROMA - distrutta un'intera famiglia in un incidente stradale che ha causato tre morti, avvenuto ieri sull'autostrada A1 nel tratto del frusinate tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione Napoli. Le ...

Makoun alla Juventus/ Ultime notizie - i bianconeri chiudono per il venezuelano - bruciato il Real MAdrid : Christian Makoun è della Juventus: il giovane centrocampista venezuelano è arrivato a Torino e si prepara alla sua nuova avventura. Colpo di calciomercato che riguarda soprattutto il futuro(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:52:00 GMT)

Monreale. La mostra di PAdre Pio si rivela un flop economico. Pochi visitatori. Chiusura anticipata al 31 luglio : E così gli organizzatori della mostra 'La Grande luce Padre Pio tra Scienza e Fede", inaugurata il 30 giugno, hanno deciso di chiudere anticipatamente l'esposizione delle reliquie del famoso santo di ...

Neonato calato con lenzuolo - anche la mAdre in salvo : casa in fiamme - tragedia sfiorata : Un salvataggio "da film", fortunatamente a lieto fine. Un Neonato di 5 mesi viene calato con un lenzuolo dal primo piano: poliziotti salvano così madre e figlio. Gli agenti della sezione "Volanti" del...

All Play Football : «Siamo una squAdra e giochiamo con tutti». Così i baby-atleti superano l’autismo sul campo : A Genova All Play Football, formazione di baby-atleti seguiti da un centro psicopedagogico: «Hanno imparato il calcio grazie a musica e colori»

Di Maio e Tria fanno squAdra e scaricano sull'Inps. Boeri : negazionismo economico - : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria fanno squadra sul decreto Dignità e replicano alla bufera che si è scatenata sulla stima inserita nel testo con la quale si prevede la perdita di 8mila posti di lavoro l'anno ...

Europei Under19 calcio : azzurrini a caccia dei tre punti contro i pAdroni di casa finlandesi : L’Europeo di calcio Under19 dell’Italia si apre con l’insidiosa partita d’esordio con la Finlandia, nazione ospitante di questa rassegna continentale. La prima partita, che si disputerà oggi alle ore 19 a Vaasa, può essere già un crocevia per il percorso azzurro nel torneo, perchè in un girone di quattro squadre in cui passano solo le prime due non si possono lasciare punti per strada contro delle squadre sulla carta ...

Coming out al concerto di Harry Styles con l’aiuto della folla - la mAdre ringrazia : video dal concerto : Confermando la sua vocazione ad essere icona gay e supporter dei movimenti LGBTQ, Harry Styles ha aiutato una fan a fare Coming out durante uno degli ultimi concerti del suo tour mondiale. L'ex One Direction ha invitato la giovane Grace a salire sul palco durante il suo concerto dell'11 luglio scorso in California, attirato dal cartello che recitava una promessa: "Farò Coming out con i miei grazie a te". Incuriosito da quell'intenzione ...

Mondiali Russia 2018 - Modric orgoglioso della sua Croazia : “siamo stati la squAdra migliore per gran parte dell’incontro” : Il capitano della Croazia ha parlato ai media del proprio Paese dopo la sconfitta in finale contro la Francia, palesando amarezza e orgoglio Una sconfitta che fa male, un colpo duro da digerire soprattutto per quanto visto in campo. La Croazia esce a testa altissima dalla finale dei Mondiali di Russia 2018, dimostrando orgoglio anche dopo questo tremendo ko. AFP PHOTO / Jewel SAMAD / A metterci la faccia non poteva che essere Luka Modric, ...

Schianto dopo il concerto di Waters Famiglia distrutta : morti pAdre - mAdre e figlio di otto mesi Video : Tornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto l'altra sera a Roma la Famiglia morta domenica pomeriggio nel tratto ciociaro dell'A1. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo , entrambi di 35 ...

Schianto dopo il concerto di Waters. Famiglia distrutta : morti pAdre - mAdre e figlio di otto mesi : Tornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto l'altra sera a Roma la Famiglia morta domenica pomeriggio nel tratto ciociaro dell'A1. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo , entrambi di 35 ...