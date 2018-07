Adozioni | Cassazione | no se coppia affidataria è in contrasto con i genitori

agi

: Adozioni, Cassazione: no se coppia affidataria in contrasto con genitori: E’ legittimo il ‘no’ di una madre all… - ApocalisseLaica : Adozioni, Cassazione: no se coppia affidataria in contrasto con genitori: E’ legittimo il ‘no’ di una madre all… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) È legittimo il 'no' di una madre all'adozione del proprio figlio da parte di unadel bambino se tra le due famiglie si creano contrasti. A spiegarlo è la, che torna così a pronunciarsi sui casi di adozione 'speciale', ossia quelli in cui non vi è uno "stato di abbandono" del minore, il quale continua a mantenere rapporti con la famiglia di origine. Al centro della vicenda finita all'attenzione della Suprema Corte, la storia di un bambino di origine nordafricana che era stato chiesto in adozione dalla famigliapresso cui aveva vissuto per diversi anni. La prima sezione civile della, con un'ordinanza depositata oggi, ha confermato il 'no' all'adozione, enunciando un nuovo principio di diritto: "In tema di adozione particolare, il dissenso ...