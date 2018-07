A Palermo stanno processando la persona sbagliata?

Caos Frosinone-Palermo - i rosanero non ci stanno : quell’amicizia con l’arbitro La Penna… : E’ una situazione sempre più delicata quella che riguarda i campionato di Serie A e Serie B, in particolar modo è delicata la situazione del Parma dopo il deferimento ma continuano le polemiche anche in relazione all’ultima gara dei playoff di Serie B tra Frosinone e Palermo. Duro il comunicato apparso sul sito ufficiale del club rosanero, con tanto di critiche per l’amicizia tra La Penna e la famiglia Stirpe: “Il Presidente ...