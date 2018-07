6 proposte di design per rimodernare il salotto dei Simpson

wired

(Di lunedì 16 luglio 2018) Sono in onda da più di 30 anni, e con le loro avventure hanno saputo attraversare mode, rivoluzioni tecnologiche e intere ere politiche. Eppure, proprio come il loro inconfondibile abbigliamento, la loro casa non è mai stata modificata di una virgola, con quelprotagonista di ogni sigla che avrebbe davvero bisogno di una svecchiatina. Ecco allora che in soccorso deiarriva il portale HomeAdvisor, che ha deciso di rivisitare il soggiorno più popolare di Springfield attingendo da sei differenti stili di interior. Il risultato è la carrellata di immagini che potete sfogliare nella nostra gallery. Si va dal pacato stile costiero, con tanto di simil stella marina appesa al muro, fino al più elaborato stile bohémien, per arrivare al più contemporaneo stile industriale, con muri scrostati ad hoc e quadri astratti. Una sorta di trattato di arredamento d’interni in ...