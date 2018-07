5 problemi dell’estate che puoi risolvere dall’erborista

gqitalia

(Di lunedì 16 luglio 2018) Tanto sole, tanto divertimento, tanta voglia di uscire con gli amici e di rilassarsi all’aperto, zanzare o non zanzare. L’estate porta con sé il desiderio di partire e scrollarsi di dosso tutto quanto lo stress di un intero anno di duro lavoro, certo, ma anche qualche piccolo disagio che rischia di compromettere il nostro meritato momento di serenità. “Le temperature eccessivamente alte o le abitudini che cambiano all’improvviso in vacanza possono dare origine acome l’insonnia o una stanchezza perenne.che possono essere affrontati in modo naturale”, sottolinea Simona Mervic, titolare de L’Erborista di Milano. Ecco allora i suoi suggerimenti per un’estate in piena forma. Spossatezza Il caldo tende ad abbassare la pressione, e con la pressione bassa il pericolo è quello di sentirsi decisamente più stanchi del normale. Un rimedio? Il ...