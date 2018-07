Twinset Milano presenta la nuova campagna autunno/inverno 2018-19. #twinsetgoestolondon featuring ...

Gianfranco Fini e Elisabetta Tulliani a processo per riciclaggio : Roma, 16 lug., askanews, - L'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, e sua moglie Elisabetta Tulliani, con il fratello di questa Giancarlo ed il padre Sergio sono stati mandati a processo dal gup ...

Modica Calcio : Giorgio Gianni nuovo preparatore dei portieri : Modica Calcio: Giorgio Giannì e' il nuovo preparatore dei portieri, torna in rossoblu' con un nuovo incarico dopo averne difeso la porta.

Cristina Chiabotto torna a sorridere : cena romantica col fidanzato manager Marco Roscio : TORINO ? Col su amore a fianco Cristina Chiabotto torna a sorridere. L?ex Miss Italia qualche mese fa ha messo fine alla sua lunga relazione col collega Fabio Fulco, senza dare...

Due Mondi - il pubblico di Spoleto premia Jeanne D'Arc au Bucher - La scelta coraggiosa del Festival - con qualche riserva : Qualcuno presente in Piazza e aduso agli spettacoli ha azzardato l'ipotesi di un maggiore fascino dell'opera se i cantanti, gli attori e la Cotillard si fossero trovati a lato del palco o addirittura ...

Roma : domani presentazione progetto ‘Polisportiva Montespaccato’ : Roma – domani martedi’ 17 luglio alle 11, presso l’impianto sportivo di via Stefano Vaj 41 a Montespaccato (Roma), il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti illustra il progetto promosso dalla Regione Lazio per garantire la continuita’ dell’attivita’ calcistica per 600 bambini e ragazzi iscritti alla ‘Polisportiva Dilettantistica Montespaccato’ sequestrata dall’amministrazione ...

"La Sindone è un falso" : secondo una ricerca almeno metà delle macchie di sangue sono "irrealistiche" : Pubblicata sul "Journal of forensic sciences", è stata realizzata dall'università di Liverpool e dal Cicap

Conversano - 54enne spazzino muore investito dal suo furgone. Cgil : "Non doveva essere solo" : L'uomo stava cercando di riparare il mezzo che si era fermato. L'incidente poco dopo le 7 di mattina, probabilmente dovuto alla rottura dei freni o a un cortocircuito dell'impianto elettrico

Temptation Island Vip 2018 coppie : Luca e Ivana smentiscono - Nilufar e Giordano favoriti : Fervono i preparativi per la prima edizione di Temptation Island Vip 2018. Il reality show delle tentazioni a partire dal prossimo settembre ospiterà all'interno del temuto villaggio sardo diverse coppie famose del piccolo schermo si metteranno in gioco per capire se il loro è vero amore oppure no. Diversi i nomi delle papabili coppie protagoniste di questa prima edizione del programma condotto da Simona Ventura su Canale 5, tra cui quelli di ...

Inter - Dalbert suona la carica : “vogliamo far vedere a tutti che siamo tornati alla grande” : Il giocatore dell’Inter ha sottolineato come ci sia nell’ambiente nerazzurro tanta voglia di tornare grandi “Sono convinto che la squadra farà un grande campionato e una grande Champions League, dimostrando a tutti di essere forte di essere un grande club, non solo per la storia. Vogliamo far vedere a tutti che siamo tornati e che siamo tornati alla grande”. Sono le parole del difensore dell’Inter, Dalbert, ai ...

Mafia : bimba vuole andare a commemorazione Borsellino e il padre ‘Non ci posso andare’ : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Qua non ci possiamo andare…”. “E perché no?”. “Perché non ci possiamo andare…”. A parlare sono Raffaele Favaloro, arrestato oggi nell’ambito del blitz antiMafia ‘Delirio’ che ha portato in carcere 24 persone, e la figlia piccola. La bambina chiede con insistenza al padre di andare alla manifestazione delle ‘Agende rosse’ di ...

Xiaomi Redmi Note 5 in Super Offerta a 163 euro : Torna nuovamente in Offerta l’ottimo Xiaomi Redmi Note 5 che potete compralo nella versione Nera con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna a circa 163 euro con il nostro codice sconto Codice sconto Xiaomi Redmi Note 5 4/64GB a solo 163€ Ritorna in Offerta e per un periodo di tempo limitato il Redmi Note […]

ZTE riprende le vendite negli USA dopo aver pagato la Sanzione : ZTE riprende ufficialmente le vendite negli Stati Uniti dopo aver pagato la multa da 1 miliardo di dollari. I problemi sono stati risolti? ZTE riprende a vendere smartphone negli Stati Uniti ZTE dopo aver annunciato la chiusura definitiva, l’abbandono alla produzione di qualsiasi dispositivo e lo stop dello scambio delle azioni sulla borsa di Hong […]

Non Ricevo Le Chiamate Con Iliad : Come Risolvere Il Problema : Problema Iliad: non Ricevo Chiamate e telefonate in entrata, il telefono non riceve telefonate anche se acceso e c’è copertura di rete 4G. Ecco Come Risolvere Problema telefonate in entrata con Iliad: guida per Risolvere il Problema Torniamo nuovamente a parlare di Iliad, purtroppo in negativo. Da qualche giorno infatti leggo su vari blog, forum e social […]