25 film che forse vi siete persi

DONATO CARRISI/ Il nuovo film “L’uomo del labirinto” : “Ciò che conta è raccontare storie sempre nuove” : DONATO CARRISI e il suo nuovo film intitolato 'L'uomo del labirinto' dopo il grande successo de 'La ragazza nella nebbia': l'intervista al Corriere della sera.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 14:15:00 GMT)

Kubrick - il film che non girò mai ritrovato dopo 60 anni : La guerra, la storia, l’horror, la fantascienza, il genio di Stanley Kubrick (1928-1999) si è cimentato con un intero ventaglio di generi cinematografici, lasciando solo tredici lungometraggi, eppure capolavori tali da assicurargli un luminoso posto nell’olimpo del cinema – dal Il Dottor Stranamore a 2001 Odissea nello spazio, da Arancia Meccanica a Shining, da Spartacus al calligrafico Barry Lyndon – materiale tanto ...

Belardi - produttore di 'Perfetti sconosciuti' : 'Le mie Notti Magiche inseguendo un film' : Marco Belardi ha uno sguardo bambino, lo sguardo del bambino che chiedeva alla mamma: 'Visto che andiamo da nonna, che abita lì, mi porti a Cinecittà'. E la sua storia di enfant prodige del cinema ...

Pierpaolo Pretelli contro Paola Di Benedetto / "Due di picche? È una bugiarda! Che film ha visto?" : Pierpaolo Pretelli attacca Paola Di Benedetto dopo le sue dichiarazioni a Spy. "Mi ha dato il due di picche? È una bugiarda, che film ha visto?"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Poirot : Il mistero del treno azzurro - Rete4/ David Suchet protagonista del film (oggi - 14 luglio 2018) : Poirot: Il mistero del treno azzurro, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 14 luglio 2018. Nel cast: David Suchet, Hugh Fraser e Philip Jackson, alla regia Hettie Macdonald. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Io c’è - su Sky Cinema in prima tv il film che racconta il miracolo italiano dell’Ionismo : A pochi mesi dall’uscita nelle sale Cinematografiche Sky Cinema presenta IO C’È, il film prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International film con Vision Distribution e diretto da Alessandro Aronadio (I peggiori, Due vite per caso), in prima tv lunedì 16 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e disponibile anche on demand. Massimo Alberti (Edoardo Leo, Noi e la Giulia, Perfetti Sconosciuti) è il proprietario del ...

Le nozze di Luca e Silvana : si realizza il sogno d'amore di due disabili. Che diventerà un film : BOLZANO. Si sposano e il loro matrimonio diventerà un film. Luca e Silvana hanno entrambi la sindrome di Down. Ma nonostante la disabilità causata da quel cromosoma in più sono riusciti a conquistare ...

I 10 grandi film che hanno affermato la loro versione della Storia : Il cinema è stato l’arte di massa del Novecento, il mezzo con il quale è stata riscritta la Storia, cioè tramite il quale è stata raccontata e quindi tramandata. Insomma se qualcuno ha dovuto fare la Storia come la fanno i vincitori, cioè raccontandola dal proprio punto di vista, l’ha fatto tramite il cinema, con film documentati ma soprattutto spettacolari che fissino nella memoria collettiva eventi importanti in una certa maniera. Non fa ...

UN GIORNO DI ORDINARIA FOLLIA - LA7/ Info streaming del film di Joel Schumacher (oggi - 13 luglio 2018) : Un GIORNO di ORDINARIA FOLLIA va in onda su La7 oggi in prima serata. Nel cast tra gli altri Michael Douglas e Robert Duvall, alla regia Joel Schumacher. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 19:15:00 GMT)

Ecco il genere di film che vorremmo vedere ai festival : Mentre qui si sbadiglia, e per qualcosa di guardabile bisogna cercare tra i film che qualche anima santa ripropone in sala, sull’aggregatore di recensioni “Rottentomatoes” spuntano due titoli con il massimo punteggio. Il 96 per cento dei critici censiti raccomanda “Sorry to Bother You” diretto da Bo

'Downton Abbey' dal piccolo al grande schermo : al via le riprese del film - TV/Radio - Spettacoli : A tre anni dalla fine della serie tv, 'Downton Abbey' diventa un film. La saga dell'aristocratica famiglias Crawley approda sul grande schermo, con l'atteso film 'Downton' le cui riprese cominceranno ...

Il film con Argentero girerà anche in Valnerina : anche la Valnerina , e non soltanto Spoleto , farà da cornice alle riprese del film ' Copperman - L'uomo di rame' con protagonista Luca Argentero . La casa di produzione Eliofilm e Rai Cinema nelle ...

HERO/ Su Iris il film con Jet Li - Maggie Cheung e Maggie Cheung (oggi - 13 luglio 2018) : HERO, il film in onda su Iris oggi in prima serata. Nel cast: Jet Li, Tony Leun Chiu-Wai e Maggie Cheung, alla regia Zhang Yimou. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:32:00 GMT)