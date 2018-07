: Reazione allergica dopo cena al ristorante: muore 24enne nel Pisano - SkyTG24 : Reazione allergica dopo cena al ristorante: muore 24enne nel Pisano - CyberNewsH24 : #24enne al ristorante,muore per allergia - TelevideoRai101 : 24enne al ristorante,muore per allergia -

Unaè deceduta dopo aver cenato in undel Pisano per una violenta crisi allergica che le ha provocato una crisi respiratoria mentre si trovava in auto con il fidanzato. Chiara Ribechini di Navacchio,frazione di Cascina,è morta mentre i sanitari del 118la stavano soccorrendo. La giovane girava sempre con i farmaci necessari a gestire la sua,ma ieri non sono stati sufficienti a salvarla. La Procura ha disposto accertamenti sulla cucina del,che Chiara frequentava spesso.Ci sarà l'autopsia.(Di lunedì 16 luglio 2018)