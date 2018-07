Xiaomi Mi 8 è ufficiale in Italia | via alle prevendite e consegne dai primi di agosto

Xiaomi Mi Band 3 riceve la lingua inglese in via ufficiale con l’ultima versione di Mi Fit : Ci è voluto poco affinché arrivasse in via ufficiale e oggi vi comunichiamo che la lingua inglese è disponibile per Xiaomi Mi Band 3 attraverso l'applicazione Mi Fit del Play Store. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 riceve la lingua inglese in via ufficiale con l’ultima versione di Mi Fit proviene da TuttoAndroid.

Aprirà a Milano il primo Xiaomi Mi Fan club ufficiale : Verrà aperto a Milano il primo Mi Fan club ufficiale, questo il risultato della votazione effettuata dalla Mi Community italiana.

Xiaomi Mi 6X Hatsune Edition ufficiale e in arrivo in Giappone : Xiaomi Mi 6X Hatsune Edition è una nuova versione dello smartphone lanciato nei mesi scorsi che il produttore cinese si appresta ad immettere sul mercato

Come installare MIUI 10 Global ufficiale su Xiaomi Mi5 - Redmi 6 e 6A : La MIUI 10 ufficiale è stata distribuita da Xiaomi per alcuni dispositivi e sebbene siano tanti i dispositivi compatibili, tra cui i top di gamma, molti altri la riceveranno a breve. Ecco Come installarla su Xiaomi Mi5, Redmi 6 e 6A nella versione Global Download e Guida Installazione MIUI 10 per Xiaomi Mi5, Redmi 6 e […]

Xiaomi Mi Pad 4 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Mi Pad 4. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Mi Pad 4 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Xiaomi Mi Pad 4 Xiaomi Mi Pad 4 ufficiale: tablet 8″ FHD+ con Snapdragon 660 a meno di 150 euro. Xiaomi continua a credere nei tablet Android, nonostante lo specifico mercato […]

Xiaomi Redmi 6 Pro è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Redmi 6 Pro. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Redmi 6 Pro e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Xiaomi Redmi 6 Pro Xiaomi ha presentato la nuova variante della gamma media Redmi 6 Pro. Il nuovo Redmi 6 Pro si distingue dai suoi fratelli minori, Redmi 6 e Redmi 6A, per un inedito notch, […]

Xiaomi Mi Pad 4 è ufficiale : Snapdragon 660 e bateria da 6.000 mAh a meno di 150 euro : Dopo Xiaomi Redmi 6 Pro, il produttore cinese lancia sul proprio sito anche Xiaomi Mi Pad 4, un nuovo tablet con schermo da 8 pollici, Snapdragon 660 dal prezzo allettante.

Xiaomi Redmi 6A è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Redmi 6A. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Redmi 6A e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Tutto quello che devi sapere su Xiaomi Redmi 6A: quanto costa? Quando esce? Quali sono le Caratteristiche? Xiaomi Redmi 6A Xiaomi Redmi 6 e 6A ufficiali: due fascia bassa con tutti gli […]

Xiaomi Redmi 6 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Redmi 6. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Redmi 6 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Tutto quello che devi sapere su Xiaomi Redmi 6: quanto costa? Quando esce? Quali sono le Caratteristiche? Xiaomi Redmi 6 Xiaomi Redmi 6 e 6A ufficiali: due fascia bassa con tutti gli […]

Xiaomi Mi 8 ufficiale : specifiche tecniche - uscita - prezzo : Xiaomi Mi 8 annunciato ufficialmente dall'azienda cinese insieme ad una versione più economica definita SE. Il Mi 8 ha uno schermo OLED da 6,21 pollici prodotto da Samsung con un notch di grandi dimensioni che ospita una fotocamera da 20 MP. Xiaomi Mi 8: più iPhone X o P20 Pro? Lo smartphone ha un pannello posteriore in vetro curvato a quattro vie e un telaio in alluminio. Il processore Qualcomm è lo Snapdragon 845 e la nuova ...

Xiaomi Mi 8 SE è ufficiale : un Mi 8 economico - soprattutto nel prezzo : Xiaomi ha da poco presentato, durante il suo evento dedicato, Xiaomi Mi 8 SE, una versione "Lite" di Mi 8 con 6 GB di RAM e Qualcomm Snapdragon 710.