Wimbledon | trionfa Djokovic in tre set

Tennis - Djokovic trionfa a Wimbledon : 18.18 Il Tennis mondiale riabbraccia un campione. Reduce da 15 mesi di calvario per i problemi al gomito, Novak Djokovic conquista il suo quarto titolo di Wimbledon (i precedenti 2011,2014,2015) A senso unico la finale con il gigante sudafricano Kevin Anderson:62 62 76 (3) in 2h18'. Il temuto servizio di Anderson non fa la differenza. Il serbo fa due break a set nelle prime due frazioni, il sudafricano prova a resistere nel terzo,ma sciupa 4 ...

Wimbledon 2018 : Serena Williams - niente record. A Londra trionfa la Kerber : La statunitense, scesa al numero 181 del ranking a causa del lungo stop per maternità ma accreditata dagli organizzatori della 25esima testa di serie , tornerà nelle Top 40 del mondo, , aveva battuto ...

Wimbledon – Del Potro trionfa su Simon - ai quarti l’argentino affronterà Nadal : Gilles Simon perde contro Juan-Martin Del Potro agli ottavi di finale di Wimbledon, l’avversario dell’argentino ai quarti sarà Rafa Nadal L’ottavo di finale tra Gilles Simon e Juan-Martin Del Potro, rinviato per oscurità lunedì sera, è terminato oggi con una vittoria sul risultato di 3-1 per il tennista argentino. Il numero 4 del ranking mondiale ha trionfato su Simon a Wimbledon in quattro set, con i parziali 7|6 ...

Wimbledon 2018 : Thomas Fabbiano esce di scena al terzo turno. Stefanos Tsitsipas trionfa in tre set : Termina al terzo turno l’avventura del nostro Thomas Fabbiano a Wimbledon. L’azzurro è stato sconfitto sull’erba londinese dal greco Stefanos Tsitsipas (testa numero 31 del seeding) con il punteggio di 6-2 6-1 6-4 in 1 ora e 33 minuti di gioco. Troppo superiore il tennis esibito dall’ellenico che, nonostante la giovane età, ha saputo gestire alla perfezione i momenti del confronto. Il pugliese, reduce dall’impresa ...