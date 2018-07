Wimbledon – La clamorosa storia di Tim Smyczek | “ho dimenticato di iscrivermi Vi

sportfair

(Di domenica 15 luglio 2018) Ladi Tim: il tennista americano che hadi iscriversi alle qualificazioni diGiocare, lo Slam più prestigioso delladel tennis, è il sogno di qualsiasi tennista. Un torneo che va preparato alla perfezione, con un’attenzione a dir poco meticolosa, a differenza di quanto fatto da Timche… haaddirittura di iscriversi! Il retroscena è a dir poco clamoroso. Il 3oenne statunitense ha letto distrattamente l’email inviatagli dal suo agente, nella quale era contenuto il termine delle iscrizioni per lo Slam britannico. Intantoera impegnato a giocare un Challenger nel Michigan. L’impossibilità di giocare i Championship è venuta fuori mentrestava volando in Olanda proprio per preparare lo Slam: il suo allenatore ha controllato gli ammessi alle qualificazioni, ma il ...