Wimbledon | il discorso di Serena Williams dopo la sconfitta | “Ho giocato per tutte le

(Di domenica 15 luglio 2018) E’ unadall’alto valore simbolico per la minore delle sorelle. “E’ stato un torneo incredibile per me – ha detto trattenendo a stento le lacrime – Ho lavorato tanto per essere qui ma non posso essere delusa, era solo il mio quarto torneo. Ci ho provato davvero ma Angelique hamolto bene: è una buona amica, ha meritato di vincere e so che apprezzerà tanto questo momento. Oggi houn p0′ perle mamme. Comunque ci riproverò, state sicuri”. Parola di: l’assalto al record di Margaret Court, vincitrice di 24 Slam, è solo rimandato. L'articolo, ildila: “Hoperle mamme” e non trattiene le lacrime proviene da Il Fatto Quotidiano.