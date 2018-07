Wimbledon | Djokovic re per la quarta volta | in finale batte Anderson

Djokovic - poker a Wimbledon. Anderson sconfitto in tre set : Nole Djokovic risorge a Wimbledon. Il serbo, che era scivolato al 21° posto in classifica, si ritrova sui prati londinesi, gioca un torneo perfetto e vince per la quarta volta il torneo più prestigioso. Per conquistare il 13° Slam della carriera Djokovic ha sconfitto in finale l'eroico Kevin Anderson.Continua a leggere

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic torna campione! Non basta l'orgoglio a Kevin Anderson : Signori, Novak Djokovic è tornato nel tennis che conta. E finalmente, aggiungiamo. Sono passati oltre due anni dal trionfo al Roland Garros, con cui il serbo chiudeva l'impresa della vita, detenendo contemporaneamente tutti e quattro gli Slam, e iniziava una lenta discesa verso gli inferi. Quel viaggio si è concluso oggi con la vittoria dei Championships, chiusura perfetta di due settimane che ci hanno riconsegnato uno dei giocatori più ...

Wimbledon 2018 : trionfa Djokovic - Anderson cede in finale 6-2 - 6-2 - 7-6 : Djokovic-Anderson, la cronaca del match Sotto gli occhi di un Royal Box particolarmente affollato, il Principe William e Kate, Emma Watson, Hugh Grant, Theresa May, Tom Hiddleston e Tom Holland, il ...

Wimbledon – Kevin Anderson - sconfitto con onore : “Djokovic è il migliore1 Darei altre 21 ore di gioco per essere in finale” : Kevin Anderson esce sconfitto dalla finale di Wimbledon, ma con l’onore delle armi: dopo un torneo pazzesco, il sudafricano cede al ‘miglior’ Djokovic e ringrazia il suo team e l’intero Sudafrica Poteva essere il coronamento di un sogno, dopo 21 ore passate in campo, l’eliminazione di Federer nei quarti e la stoica battaglia di quasi 7 ore contro Isner in semifinale. Ma la finale di Wimbledon non ha sorriso a ...

Djokovic conquista Wimbledon per la quarta volta : battuto Anderson in 3 set : Dopo oltre due anni Novak Djokovic torna a conquistare un titolo Slam. E lo ha fatto a Wimbedon, nel torneo più antico, era la 132esima edizione, e prestigioso del mondo. Sul sacro prato del Centre Court ha dominato contro Kevin Anderson : 6-2 6-2 7-6, 3, dopo due ore e 19 minuti. L'ultimo trionfo nei Major il 31ennne di Belgrado lo aveva vinto al Roland Garros ...

Tennis - Wimbledon : trionfa Djokovic - Anderson ko in finale : LONDRA - Novak Djokovic ha vinto il torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Il serbo, testa di serie numero 12, ha battuto in finale in tre set il sudafricano Kevin Anderson, numero 8 del ...

Finale Wimbledon - trionfa Djokovic - poker sull'erba! Anderson cede in tre set

Wimbledon : trionfo Djokovic - battuto Anderson in tre set - : Dopo la semifinale vinta contro Nadal, il fuoriclasse serbo si conferma in finale imponendosi 6-2, 6-2, 7-6 sul sudafricano numero 8 del tabellone. Il 31enne di Belgrado non vinceva un torneo dello ...

Djokovic sei di nuovo re! All’inferno e ritorno - un anno dopo : Nole batte Anderson e vince il 4° Wimbledon : Novak Djokovic vince la finale di Wimbledon battendo Kevin Anderson: ritorno al top dopo un brutto infortunio per Nole che vince uno Slam dopo quasi 2 anni Era esattamente un anno fa, il gomito faceva malissimo e Djokovic era costretto a ritirarsi all’inizio del secondo set dei quarti di finale. Un anno dopo, il centrale di Wimbledon lo incorona di nuovo re, per la quarta volta, dopo le edizioni 2011, 2014 e 2015. Una vittoria che sa ...

Djokovic ha vinto Wimbledon : Ha battuto in finale il sudafricano Kenneth Andersson, ottenendo la sua quarta vittoria del prestigioso torneo The post Djokovic ha vinto Wimbledon appeared first on Il Post.

Finale Wimbledon : Djokovic sembra padrone. Nole-Anderson 6-2 6-2 4-5

Finale Wimbledon – Da William e Kate a Theresa May : le istituzioni britanniche assistono a Anderson-Djokovic [GALLERY] : Le principali istituzioni politiche britanniche, da William e Kate a Theresa May, hanno presenziato alla finalissima maschile di Wimbledon fra Anderson e Djokovic Dopo 2 lunghe settimane di spettacolo, nel pomeriggio di oggi Wimbledon avrà la sua naturale conclusione. Dopo aver assistito ieri alla vittoria di Angelique Kerber nella Finale femminile, quest’oggi sul centrale si sfideranno Novak Djokovic e Kevin Anderson per eleggere il ...