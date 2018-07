Wimbledon 2018 | trionfo per Nole Djokovic | Anderson cede al serbo in tre set

ilfattoquotidiano

: #Wimbledon Djokovic secondo finalista, battuto Nadal in 5 set e 5 ore e 20'. Domani per il titolo affronterà Anders… - Agenzia_Ansa : #Wimbledon Djokovic secondo finalista, battuto Nadal in 5 set e 5 ore e 20'. Domani per il titolo affronterà Anders… - Eurosport_IT : 6-3 6-3 a Serena Williams in finale: Angelique Kerber trionfa per la prima volta a #Wimbledon! ?????? Ora le manca s… - LaStampa : Djokovic batte Nadal e vola in finale a Wimbledon -

(Di domenica 15 luglio 2018) Novakvince per la quarta volta in carriera sull’erba di. L’ ex numero 1 del mondo ha battuto in finale in 3 set il sudafricano Kevincon il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 19 minuti di gioco. Ilha portato a casa il 13° Slam in carriera su 22 finali disputate nei 4 appuntamenti più importanti del circuito – ha vinto anche 6 Australian Open, 1 Roland Garros e 2 Us Open – nonché il 69° titolo nel circuito in 100 finali fin qui giocate. La gara si è tenuta davanti agli occhi di Bjorn Borg, Stefan Edberg e Rod Laver, l’attore Hugh Grant, il Principe William e la Duchessa di Cambridge nel Royal Box. Sui prati dell’All England Club,aveva già vinto nel 2011, 2014 e 2015 ma non giocava l’ultimo atto di un Major da quello persa contro Wawrinka agli Us Open ne 2016. Finale senza storia per i primi due set, dominati da...