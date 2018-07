Wimbledon 2018 | Novak Djokovic è tornato ai vertici anche senza la versione RoboNole | ma

Wimbledon 2018 - trionfo per Nole Djokovic - Anderson cede al serbo in tre set : Novak Djokovic vince per la quarta volta in carriera sull’erba di Wimbledon. L’ ex numero 1 del mondo ha battuto in finale in 3 set il sudafricano Kevin Anderson con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 19 minuti di gioco. Il serbo ha portato a casa il 13° Slam in carriera su 22 finali disputate nei 4 appuntamenti più importanti del circuito – ha vinto anche 6 Australian Open, 1 Roland Garros e 2 Us Open – nonché il ...

VIDEO Highlights Finale Wimbledon 2018 - Novak Djokovic torna al successo! Nole batte Kevin Anderson : Novak Djokovic ha vinto Wimbledon 2018 sconfiggendo Kevin Anderson in una Finale a senso unico. Il serbo ha conquistato lo Slam sull’erba londinese per la quarta volta nella sua carriera ed è così tornato ai vertici dopo due anni molto difficili a causa di problemi fisici. Oggi Nole ha saputo sconfiggere il coriaceo sudafricano dopo aver giù battuto Rafael Nadal in semiFinale. Di seguito il VIDEO con gli higlights di Djokovic-Anderson, ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic torna campione! Non basta l’orgoglio a Kevin Anderson : Signori, Novak Djokovic è tornato nel tennis che conta. E finalmente, aggiungiamo. Sono passati oltre due anni dal trionfo al Roland Garros, con cui il serbo chiudeva l’impresa della vita, detenendo contemporaneamente tutti e quattro gli Slam, e iniziava una lenta discesa verso gli inferi. Quel viaggio si è concluso oggi con la vittoria dei Championships, chiusura perfetta di due settimane che ci hanno riconsegnato uno dei giocatori più ...

Wimbledon 2018 : trionfa Djokovic - Anderson cede in finale 6-2 - 6-2 - 7-6 : Djokovic-Anderson, la cronaca del match Sotto gli occhi di un Royal Box particolarmente affollato, il Principe William e Kate, Emma Watson, Hugh Grant, Theresa May, Tom Hiddleston e Tom Holland, il ...

Wimbledon 2018 - Novak Djokovic : 'E' stato un periodo molto difficile. Non c'è un favorito per la finale' : Con queste parole, rotte anche da un po' d'emozione, che Novak Djokovic accoglie la vittoria nella sfida in ' due atti ' contro il numero uno del mondo Rafael Nadal, in un match durato ...

