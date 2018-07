Warner Bros | Animali Fantastici 2 è l' evento dell' anno | si torna a Hogwarts con

Arena presenta la partnership con Warner Bros : i costumi per diventare Supereroi [GALLERY] : Arena annuncia la partnership con Warner Bros: il brand presenta la nuova collezione Fall Winter 2018 Arena – brand leader a livello internazionale nel settore waterwear – in partnership con Warner Bros. Consumer Products a nome di Dc Entertainment lancia la nuova collezione Fall Winter 2018, in accordo di licensing con la casa di produzione cinematografica e televisiva più famosa al mondo. Una Limited Edition che vede protagonisti alcuni ...

Warner Bros annuncia il DLC “Marvel’s Ant-Man and the Wasp” per LEGO Marvel Super Heroes 2 : Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato l’uscita del Pacchetto Personaggi e del Pacchetto Livello di Marvel’s Ant-Man and the Wasp, il nuovo DLC per LEGO Marvel Super Heroes 2. Il pacchetto, disponibile a 2,99 euro, aggiunge un livello e personaggi ispirati alla classica serie a fumetti per festeggiare l’imminente uscita del film dei Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp, nei cinema dal 14 ...

Warner Bros. contro Bethesda : "Westworld una truffa? Accuse sorprendenti e infondate" : Era solo questione di tempo prima che il contenzioso tra Bethesda e Warner Bros. entrasse nel vivo e dopo le Accuse rivolte a un Westworld che sarebbe un imbroglio sfacciato e un plagio di Fallout Shelter, arriva la risposta di Warner.Ecco la dichiarazione ufficiale inviata ai colleghi di IGN.com:"Come uno dei creatori di proprietà intellettuali leader nel mondo, proprietà tra cui troviamo anche l'innovativa serie TV di Westworld, Warner Bros. ...

Bethesda contro Warner Bros : "il gioco di Westworld è un imbroglio sfacciato" : Bethesda ha recentemente avviato una causa legale contro Warner Bros, publisher del nuovo gioco della popolare serie televisiva Westworld.La compagnia ha inoltre chiamato in causa anche Behaviour Interactive, la casa che ha sviluppato il titolo incriminato e Fallout Shelter, di cui Bethesda detiene i diritti. Secondo Bethesda il gioco sarebbe un plagio dello spin-off mobile della serie Fallout, con vere e proprie porzioni di codice copiate e ...

Da Arrow a The Flash - da Riverdale a Legacies : la Warner Bros annuncia i suoi panel al Comic-Con di San Diego : Da Arrow a The Flash, da Riverdale a Legacies, i fan di tutto il mondo possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo la fuga della Marvel, l'assenza di Game of Thrones e di Westworld, i fan DC, The CW e Warner Bros hanno sudato freddo in questi giorni almeno fino a ieri quando la società ha fatto chiarezza sulla sua presenza al Comic-Con di San Diego confermando i propri panel e la presenza dei cast delle amate serie tv che la stessa ...

Bethesda avrebbe intentato causa a Warner Bros. per il codice del gioco mobile di Westworld : Warner Bros. ha lanciato solo da qualche giorno il gioco mobile di Westworld, la serie TV di HBO al centro di un successo planetario la cui seconda stagione è attualmente trasmessa in queste settimane.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, un report afferma che Bethesda avrebbe intentato causa a Warner Bros. affermando che il gioco contenga il codice di Fallout Shelter, altro titolo mobile che almeno nell'aspetto e nelle meccaniche è ...

Warner Bros. : c'è ancora spazio per i giochi single player : Warner Bros. ha recentemente rilasciato una dichiarazione dalla quale abbiamo appreso come la società intenda spostarsi verso i giochi come servizi. Quanto riportato ha fatto nascere un certo panico tra i fan del publisher, ma ora, in una nuova dichiarazione, la compagnia ha chiarito che, anche a dispetto dello spostamento dell'industria verso il multiplayer, crede ancora che ci sia spazio per i giochi single player.In un'intervista con ...

Warner Bros. : "Ci stiamo spostando verso i giochi come servizi sempre di più" : Il modello di business dei giochi come servizi ha impattato da anni l'industria ed evidentemente si tratta di qualcosa che fa gola agli sviluppatori, a giudicare dalle dichiarazioni di Warner Bros. riportate da Resetera.come possiamo leggere infatti il colosso dell'intrattenimento ha affermato che La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è stato progettato come tale, inoltre asserisce che la società si sta sempre di più spostando verso quella ...

Hitman 2 è il nuovo titolo di Warner Bros. Interactive Entertainment : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno presentato con una trasmissione in diretta Hitman 2, sequel del precedente capitolo della serie che ha come protagonista lo spietato Agente 47. Hitman 2 includerà nuove ambientazioni sandbox ricche di dettagli da esplorare, e offrirà ai giocatori la libertà di pianificare l'assassinio perfetto: scegliendo in modo creativo strumenti, armi, travestimenti e tecniche furtive sarà ...

Warner Bros annuncia LEGO DC SUPER-VILLAINS : È bello essere malvagi, nel primo gioco LEGO dedicato ai supercriminali con una divertentissima storia originale scritta in collaborazione con DC. Con la possibilità di creare e giocare nei panni di un supercriminale DC, la personalizzazione del personaggio diventa il fulcro della storia Diventa il cattivo in LEGO DC SUPER-VILLAINS Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e DC Entertainment hanno ...

Un gioco di Batman multiplayer in sviluppo presso Warner Bros.? : Warner Bros Games Montreal è uno studio noto per lo sviluppo di Batman Arkham Origins, il prequel della serie di Rocksteady Studios. Il team sta lavorando su un nuovo gioco da almeno un paio d'anni, ma un recente annuncio di lavoro potrebbe indicare di cosa si tratta: per la precisione, potrebbe essere un nuovo gioco su Batman, ma con elementi multiplayer cooperativi piuttosto che single player. Secondo la nota pubblucata, WB Games Montreal è ...

LEGO Gli Incredibili : Un nuovo Gameplay Trailer da Warner Bros : Warner Bros. Interactive Entertainment ha rilasciato il nuovissimo Trailer di LEGO Gli Incredibili in cui sarà possibile vedere un’anteprima delle missioni Crimini a ondate tratte dal gioco in arrivo basato sui film Gli Incredibili e Gli Incredibili 2 targati Disney•Pixar. Un nuovo Gameplay Trailer per LEGO Gli Incredibili Nel video, i fan scopriranno quanto è fondamentale il gioco di ...