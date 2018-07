Vitalizi | Berlusconi | taglio imbroglio ai danni degli italiani

meteoweb.eu

(Di domenica 15 luglio 2018) Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Ildei, battaglia grillina che ha visto il via libera della Camera con l’approvazione della delibera Fico, “sono unai, tipico dei Cinque Stelle. Idei parlamentari erano già stati aboliti dalla nostra maggioranza nel 2011. Oggi si sono solo cancellati i diritti di chi, essendo stato in Parlamento prima del 2011, godeva, come è logico, del regime precedente”. Lo dice Silvioin una lunga intervista a Il Giornale.“Questo è un principio giuridico fondamentale in uno stato di diritto, in ogni paese civile: non si possono fare leggi retroattive, non si possono cambiare le regole del passato, sulle quali le persone hanno impostato la loro vita. In uno Stato di diritto i diritti acquisiti non si possono toccare”. Giudizio negativo, insomma. “Il provvedimento ...