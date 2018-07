Video Spal Tamai 7-1 | highlights e gol della partita Amichevole

Video/ Inter-Lugano (0-3) : Spalletti soddisfatto. Highlights e gol della partita (amichevole) : VIDEO Lugano-Inter (0-3): Highlights e gol della partita, amichevole: i nerazzurri nella prima sgambata di stagione provano diverse cose, splende al debutto la stella Lautaro Martinez.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 08:49:00 GMT)

Spal Tamai/ Streaming Video e diretta tv - orario e risultato live (amichevole) : diretta Spal Tamai info Streaming video e tv: orario e risultato live della prima partita amichevole dei ferraresi in quel di Tarvisio (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 07:03:00 GMT)

Inghilterra-Svezia - Lingard festeggia sugli spalti con una persona speciale : l’abbraccio commovente [Video] : Lingard abbraccia la madre, il tenero gesto di Jesse dopo la vittoria dell’Inghilterra sulla Svezia ai Mondiali di Russia 2018 Il quarto di finale tra Inghilterra e Svezia dei Mondiali di Russia 2018 è terminato sul punteggio di 2-0 per gli inglesi. La Nazionale di Andersson deve abbandonare i sogni di gloria e tornare a casa, al contrario la squadra di Southgate vola in semifinale ad un passo dal sogno mondiale. L’entusiasmo ...

Giovanni Ciacci a Blogo : "Non ho mai chiesto di condurre Detto Fatto al posto della Balivo - io sono una spalla" (Video) : Giovanni Ciacci ha le idee chiare: "Sarò il Caronte che porterà Bianca Guaccero nei gironi infernali di Detto Fatto". Il costumista racconta ai microfoni di Blogo come sarà la settima stagione del factual show di Rai2 da settembre orfano di Caterina Balivo, nel frattempo 'promossa' su Rai1. Giovanni Ciacci cantante nella nuova edizione di Detto Fatto (Anteprima Blogo) prosegui la ...

F1 - sorpasso pazzesco di Vettel su Hamilton : spallata prepotente del tedesco al britannico [Video] : Il pilota tedesco si prende di prepotenza la posizione su Lewis Hamilton, un sorpasso assurdo del ferrarista Un sorpasso pazzesco, una manovra assurda di Sebastian Vettel che si sbarazza nientemeno di Lewis Hamilton con una manovra da campione. Il driver della Ferrari si prende tutto l’interno e sbatte all’esterno il campione del mondo in carica, spingendolo alle proprie spalle e guadagnando punti importanti in ottica Mondiale. ...

Diretta / Radja Nainggolan Inter - presentazione info streaming Video e tv : mi hanno voluto - con Spalletti... : Radja Nainggolan, presentazione in Diretta: streaming video e tv, il centrocampista belga parla giovedì per la prima volta in conferenza stampa come nuovo calciatore dell'Inter(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:15:00 GMT)

NAINGGOLAN ALL'INTER/ Video - Spalletti esalta il Ninja : "Turbina che mancava al nostro motore" : NAINGGOLAN ALL'INTER: oggi a Milano, domani le visite mediche. L'addio ufficiale alla Roma è vicino. Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 08:59:00 GMT)

Punizione Cristiano Ronaldo - lo spettacolo in diretta : delirio in campo e sugli spalti [Video] : spettacolo nella gara del Mondiale tra Portogallo e Spagna. Pochi minuti e la gara si sblocca, calcio di rigore per il Portogallo, Cristiano Ronaldo non sbaglia. Ma la Spagna ha una grande reazione e pareggia con una rete fantastica di Diego Costa, è la giornata di Cristiano Ronaldo, altra rete del portoghese ma evidente errore del portiere De Gea. Nella ripresa sale in cattedra la Spagna che ribalta tutto ed in pochi minuti, pareggio di Diego ...

Inter - Spalletti preme per Nainggolan : pronta l'offerta Video : L'Inter sara' sicuramente tra le grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. La priorita' andra' alle operazioni in uscita visto che, entro il 30 giugno, bisognera' chiudere il bilancio in pareggio per eliminare definitivamente i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, dovra' cercare di ricavare tra i trenta e i quaranta milioni di euro di plusvalenza e il lavoro è iniziato ...