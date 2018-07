VIDEO Magia di Pogba | gol da urlo in Francia-Croazia | sinistro dal limite | 3-1 nella

VIDEO Magia di Perisic - arpione cosmico in area : gol fantasmagorico per il pareggio - Croazia-Inghilterra 1-1 : Dopo alcuni minuti di pressione prolungata, Perisic trova il guizzo vincente che vale il pari nella semifinale dei Mondiali di calcio contro l’Inghilterra. Di seguito il VIDEO del gol croato dell’1-1. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI Perisic Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Vlad1988 / ...

VIDEO Gol stellare di Benjamin Pavard! Tiro al volo da fuori area - che magia in Francia-Argentina : Benjamin Pavard ha segnato un gol bellissimo in Franca-Argentina, ottavo di finale dei Mondiali 2018. Il transalpino ha bucato la rete con un Tiro al volo da fuori area di assoluto spessore tecnico. Di seguito il VIDEO del gol di Benjamin Pavard.

Paul McCartney canta i Beatles al Carpool Karaoke - 20 minuti di magia (VIDEO integrale) : "I need somebody. Not just anybody". Così James Corden, seduto in macchina, in una via di Liverpool. Parole di Help!, uno dei pezzi più famosi dei Beatles, e mica per caso. Chi poco dopo gli si siede accanto non è certo uno qualsiasi. Sir Paul McCartney apre la portiera e il cuore dei fan inizia a battere seguendo la linea di basso di And your bird can sing. "Sarà una grande puntata del Carpool Karaoke", viene da pensare.