VIDEO Kylian Mbappé mette il sigillo | gol stellare per il 4-1 | Francia verso la Coppa del

oasport

: Da dove arriva #KylianMbappé: Storia e video dell'esterno 19enne che è stato tra i migliori giocatori della… - notiveri : Da dove arriva #KylianMbappé: Storia e video dell'esterno 19enne che è stato tra i migliori giocatori della… -

(Di domenica 15 luglio 2018)ha messo il suosulla Finale dei Mondiali 2018 di calcio segnando il 4-1 che sostanzialmente ha consegnato ladel Mondo alla, ormai dominatrice sulla Croazia. L’attaccante transalpino ha siglato un gol bellissimo, degna ciliegina su un gran mondiale per questo giovane fenomeno. Di seguito ildel suo gol in-Croazia, Finale dei Mondiali 2018. CLICCA QUI PER ILDEL GOL DI MBAPPE’ Foto: Vlad1988 Shutterstock.com Clicca qui perre “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter