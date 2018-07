VIDEO Highlights Tour de France | quante cadute sul pavé! Porte si ritira | scivolate

oasport

C'era grande attesa sulla nona tappa del Tour de France 2018 visto che erano previsti 22 chilometri in pavé tra Arras e Roubaix. Tantissime emozioni durante una frazione forse meno spettacolare dal previsto ma in cui non sono mancati i colpi di scena e le emozioni: Richie Porte è caduto ed è stato costretto al ritiro, ritiro anche per Rigoberto Uran, Mikel Landa e Romain Bardet che sono arrivati attardati rispetto a Vincenzo Nibali, Chris Froome e agli altri big di classica. Vittoria di tappa per Degenkolb, Van Avermaet rafforza la maglia gialla che perderà sulle Alpi.